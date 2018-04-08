Kılıçdaroğlu Dünya Roman Günü'nde: Bir değil 50 vekil çıkarabilirsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul'da düzenlenen Dünya Romanlar Günü Programı'na katıldı.

Programda Romanlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Gelin kadınlı erkekli partiye üye olun. Bir değil 5 değil istiyorsanız 50 tane milletvekili çıkarabilirsiniz. Güç sizin elinizde. Partiye üye olmak daha fazla söz sahibi olmak sizin elinizde" dedi.

Türkiye'nin ilk Roman kökenli milletvekili Özcan Purçu, CHP'nin ve TBMM'nin tek Roman milletvekili konumunda.

CHP dışında 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutlayan olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ben pozitif ayrımcılık yaparak hayatın her alanında tıkanan yolları açacağım. Bunu sözünü veriyorum" dedi ve ekledi:

"Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki kaç Roman kardeşimiz var bunu bilen yok. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bir resmi sayı var 1831 yılına ait. 1831 yılında Osmanlı nufüs kaydında 500 bin Roman'ın olduğunu resmi olarak tespit ediyor. Bugün bazı vatandaşlarımız 4 milyon diyor, bazıları 7 milyon, bazıları 14 milyon bazıları 20 milyon diyor."

Romanların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal yardımlara erişme sorunu olmak üzere 5 temel sorunu olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini şöyle anlattı: