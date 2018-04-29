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Kılıçdaroğlu: İYİ Parti'ye geçen arkadaşlarımız isterse partiye dönecek

29.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçimler öncesi İYİ Parti'ye 'ödünç verilen' 15 milletvekilinin "görevlerini yapıp, isterlerse CHP'ye geri döneceğini" söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İYİ Parti'ye geçen vekilleri "iradelerini ucuza satmakla" suçladı.

Kılıçdaroğlu: İYİ Parti'ye geçen arkadaşlarımız isterse partiye dönecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçardoğlu, 24 Haziran seçimleri öncesi İYİ Parti'ye "ödünç verilen" 15 milletvekilinin "görevlerini yapıp isterlerse CHP'ye geri döneceğini söyledi.

Pazar günü Marmaris'te yerel gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Biz gerçek anlamda demokrasi istiyoruz. Yüzde 10 seçim barajını kaldıracak ittifak için çalışıyoruz dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, İYİ Parti'ye geçen CHP'li vekilleri "iradelerini ucuza satmakla" suçladı ve "Size Bay Kemal (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) talimat verdi diye bunu yerine getirirseniz, bu şahsiyetsizliktir" dedi.

Geçtiğimiz Pazar günü CHP ve İYİ Parti heyetlerinin aldığı karar, İYİ Parti'nin seçimlere katılmasının önü açmış, AKP ve MHP ittifakı ise kararı "siyasi onursuzluk" olarak nitelemişti.

'Tarafsız Cumhurbaşkanı ülkenin sigortasıdır'

Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki buluşmasında gazetecilerin erken seçimle ilgili sorularını yanıtladı.

CHP lideri "Tarafsız Cumhurbaşkanı ülkenin sigortasıdır" mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun seçime ilişkin sözleri şöyle devam etti:

"Bir siyasi iktidar düşünün, çoğunluğu var, istediği kanunu çıkarabilir. Yargıya, bürokrasiye egemen. Verdiği bir talimat dakikalar üzerinde yerine getiriliyor. Medya üzerinde egemen. Parlamentoda egemenliğine karşın KHK yetkisi var. Bütün bu yetkilere sahip olan iktidar neden seçim istiyor? Yönetemiyorlar."

'Gül ziyaretini gazeteciler haberleştirmedi'

Kılıçdaroğlu konuşmasında gazetecileri bazı haberleri yayınlamamakla eleştirdi.

Bunlardan biri de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, cumhurbaşkanlığına aday olmaması için "ikna etmek üzere Abdullah Gül'e gönderildiği" iddiasıydı.

Haber Türk internet sitesi yöneticisinin bunu haberleştirdiği için görevden alındığı öne sürülmüştü.

"Bir internet sitesinin yöneticisi bunu haber olarak koydu. Önce haber kaldırıldı, sonra kendisi görevden alındı" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ziyaret bir haber mi? Evet, ama bedeli gazeteci ödüyor. Demokrasi üzerinde vesayeti kabul etmiyorsanız saray sözcüsünü ve Genelkurmay Başkanını Sayın Abdullah Gül'e göndermezsiniz. Bu bir demokrasi ayıbıdır. Şu ana kadar yapılan bir açıklama yok."

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