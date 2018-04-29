Kılıçdaroğlu: İYİ Parti'ye geçen arkadaşlarımız isterse partiye dönecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçardoğlu, 24 Haziran seçimleri öncesi İYİ Parti'ye "ödünç verilen" 15 milletvekilinin "görevlerini yapıp isterlerse CHP'ye geri döneceğini söyledi.

Pazar günü Marmaris'te yerel gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Biz gerçek anlamda demokrasi istiyoruz. Yüzde 10 seçim barajını kaldıracak ittifak için çalışıyoruz dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, İYİ Parti'ye geçen CHP'li vekilleri "iradelerini ucuza satmakla" suçladı ve "Size Bay Kemal (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) talimat verdi diye bunu yerine getirirseniz, bu şahsiyetsizliktir" dedi.

Geçtiğimiz Pazar günü CHP ve İYİ Parti heyetlerinin aldığı karar, İYİ Parti'nin seçimlere katılmasının önü açmış, AKP ve MHP ittifakı ise kararı "siyasi onursuzluk" olarak nitelemişti.

'Tarafsız Cumhurbaşkanı ülkenin sigortasıdır'

Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki buluşmasında gazetecilerin erken seçimle ilgili sorularını yanıtladı.

CHP lideri "Tarafsız Cumhurbaşkanı ülkenin sigortasıdır" mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun seçime ilişkin sözleri şöyle devam etti: