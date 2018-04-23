Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu ile görüştü

Karamollaoğlu, "Kurumları da zorluyorlar. Bir potansiyeli olan İYİ Parti seçime girmeme ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktı. Bu nedenle CHP'nin yaptığı jest demokrasiye bir katkı sağlama babında önemli oldu. Bundan dolayı kendilerini tebrik ettim. Biz temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden çok ülkemizin geleceği ile ilgili bir takım konularda dirsek temasına işbirliğine ihtiyacımız olduğunu gördük. Bu konudaki çalışmalarımız, görüşmelerimiz inşallah bu hafta içinde neticelenir diye umut ediyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu görüşmenin ardından basına açıklama yaptı. Sözlerine "Bu görüşmelerimiz inşallah bir takım neticelerin çıkmasına, doğmasına vesile olacak" diyerek başlayan Karamollaoğlu, iktidarın siyasi partilere seçimlere rahat hazırlanma fırsatı vermediği eleştirisinde bulundu.

Karamollaoğlu'nun yarın Akşener'le görüşmesi bekleniyor.24 Haziran seçimleri öncesinde siyasi liderler olası ittifak ve ortak cumhurbaşkanı adayı arayışı konusundaki görüşmelerini sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu da hazır bulundu.

Kılıçdaroğlu: Görüşme verimli geçti

Daha sonra konuşan Kemal Kılıçdaroğlu ise verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. İYİ Parti'ye "demokrasi adına" destek verdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gücü elinde bulunduran bir siyasal iktidarın bir partiyi seçime sokmamak için özel çaba harcaması, devletin kurumlarını etkilemesi bizim içimize sindireceğimiz bir durum değildir" dedi.

CHP'nin yüzde 10 seçim barajına yıllardır karşı çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, önümüzdeki seçimlerin bireysel olmadığını belirterek, "Sorun Türkiye sorunudur. Türkiye'de hepimiz birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Demokratik standartların oldukça geliştiği bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda Saadet Partisi'nin demokrasiye olan bağlılığı, demokrasinin geliştirilmesi yönünde attığı adımlar bizim açımızdan da kendileri açısından da Türkiye açısından da son derece değerli adımlardır" dedi.

Gazetecilerden Abdullah Gül sorusu

Gazetecilerin "Abdullah Gül'ün ortak adaylığı söz konusu mu?" sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Sizin o sorularınız bu hafta sonuna doğru cevap bulacaktır" diye konuştu.