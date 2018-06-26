Kılıçdaroğlu: Koltuk sevdası olanların bu partide işi yok

Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik istifa çağrıları için "koltuk sevdası olanların partide işi yok" dedi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin resmi olmayan kesin sonuçlarını değerlendirmek üzere toplanan MYK sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Açıklamasında seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, AKP'nin yüzde 7 puan kaybettiğine dikkat çekerek, "Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir. Kazanan demokrasidir. Milyonlardır" dedi.

CHP örgütlerine ve gönüllülere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "bütün baskılara ve şantajlara rağmen" önemli bir görev üstlendiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu sözlerini "Ne yaptılar, seçimlerle toplumun üzerindeki ölü toprağı kaldırdılar. Korku ve sindirmeyi kaldırdılar. Sonuç şu; iktidara, AKP'ye 7 puan kaybettirdiler. Sıradan bir başarı değildir" şeklinde sürdürdü.

Kılıçdaroğlu, isim vermeden "Dünün tek adamı, bugünün topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak" şeklinde konuştu. Parlamentonun itibarını koruyacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Yetkilerinin büyük bir bölümünün kaldırıldığının farkındayız, ana hedefimiz bunların iade edilmesidir" dedi. Kılıçdaroğlu, "aynı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.