Kılıçdaroğlu: ‘Koltuk Sevdasına Tutulanların Partimizde İşi Yok’

Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran seçimlerinden iki gün sonra sessizliğini bozdu ve MYK sonrası kameralar karşısına geçti. Partisinin seçim sonuçlarını başarılı bulduğunu açıklayan CHP liderinin, Muharrem İnce’nin partisinden daha fazla oy almasıyla ilgili soruya yanıtı sert olurken Erdoğan’ı tebrik etmeyeceğini söyledi.
Diktatörün nesini tebrik edeyim
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Erdoğan’ı seçim sonuçlarından sonra ilk kez kameralar karşısına çıktı ve seçim sonuçlarıyla ilgili Erdoğan’ı tebrik edip etmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:
“Demokrasiye inanmayan biri tebrik edilemez. Bir diktatörün nesini tebrik edeceğim. Dikta heveslisi olan biri tebrik edilmez. Mevlana’nın bir sözü vardır. Dikeni sularsanız adaletsizliği perçinlersiniz. Biz dikeni sulamayız. Bülbül sizi güle götürür karga çöplüğe. Biz bülbülden yanayız.”
İnce daha fazla oy almalıydı
Kılıçdaroğlu’na Muharrem İnce’nin oy oranını nasıl değerlendirdiği, İnce’nin CHP’den daha fazla oy aldığı hatırlatılarak soruldu. CHP liderinin bu soruya yanıtı sert oldu.
“CHP’den fazla oy alması kadar doğal bir şey olamaz. Kendisinin de ifade ettiği gibi daha fazla oy almalıydı.Oyunun daha fazla olması lazım, beklentinin altında kaldı. Koltuk sevdalısı olan, bireysel çıkışlarla görev arayan kişilerin bu partide işi yoktur. Bireysel çıkar peşinde koşup da milletvekili olmadım, hemen şunu eleştireyim diyenlerin, koltuk sevdasına tutulanların partimizde işi yoktur.”
Muharrem İnce seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında, ‘yürü önümüzde derlerse, ben varım’ diyerek, parti genel başkanlığına sıcak baktığı sinyali vermişti.
Kılıçdaroğlu’nun seçim sonrası yaptığı ilk açıklamadan satırbaşları şöyle:
OHAL vardı, baskılar vardı
“OHAL vardı. Baskılar vardı, bıçaklanan arkadaşlarımız vardı. Gece sabaha karşı CHP bayraklarını asan arkadaşlarımız vardı. Karşı tarafta devletin bütün imkanları kullanılıyordu. Medyanın yüzde 95’i iktidarın kontrolündeydi. Bütün bu baskılara rağmen CHP örgütleri önemli bir görev yaptılar.”
Dünün tek adamı, bugünün topal ördeğidir
“Ak Parti’ye 7 puan kaybettirdiler. Kolay ve sıradan bir başarı değildir. OHAL’e rağmen. Ben bu arkadaşlarıma teşekkür etmeyeceğim de kime edeceğim. 49 buçuk olan oy 47’ye indi. Dünün tek adamı, bugünün topal ördeğidir.
Her istediğini yapamayacak. Demokrasi özlemi var bu milletin. Birlikte yaşama, kavgadan uzak olma.”
Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir
“Duvarın bir kısmını yıktık. Aynı azim ve kararlılıkla geri kalan kısmını da yıkacağız. Seçimin tek kaybedeni AK Partidir. 7 puan ve parlamentoda çoğunluğunu kaybetmiştir. Kazanan milyonlardadır.”
Millet ittifakı tarihimizin en önemli demokratik adımı
“Demokrasi tarihinde ilktir. Bir siyasal partinin önünü açtık rakibimiz olan bir partinin secime girmesi için elimizden geleni yaptık. Anadolu’yu barıştırdık. Asla yan yana gelemez diyenlerin nutuklarını boş çıkardık millet ittifakını kurduk. Eski kavgaları bir yana bırakıp ortak geleceğe baktık. Millet ittifakı tarihimizin en önemli demokratik adımıdır."
“Milletvekili çıkaramadığımız 13 ilde vekil çıkardık. 12 Eylül darbe hukukunun getirdiği yüzde 10 seçim barajını yerle bir ettik. Bütün renkleri sesleri görüşleri parlamentoya taşıdık. Milletin hukukunu sonuna kadar koruyacağız.
Saray’ın çıkardığı kararnameler sonuna kadar irdelenecek. Meclisin itibarını koruyacağız.”
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