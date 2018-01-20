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Kılıçdaroğlu: Komşularımızla huzur içerisinde yaşamak isteriz

20.01.2018 23:08 | Son Güncelleme 2 saat önce

CHP lideri, Afrin operasyonu hakkında ilk kez konuştu.

Kılıçdaroğlu "Hiçbir ülkede terör olmasını istemeyiz" dedi. Sol Parti vekili Akbulut, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'daki konuşmasını protesto etmek icin salonu terk etti.Afrin'e yönelik operasyonun başlamasının ardından Almanya'nın Wuppertal kentinde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kendi ülkemizde kardeşçe yaşamak istiyoruz" dedi.

Nazım Hikmet'in doğumunun 116'ıncı yıldönümü ve Nebil Özgentürk'ün "56 Yıllık Göçün Öyküsü: Bizim Hikayemiz" adlı belgeselinin galası vesilesiyle Wuppertal'de düzenlenen etkinliğe katılan Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Elbetteki büyük sorunlarımız var. Büyük acılar yaşıyoruz. 30-35 yıldır terörden büyük acılar yaşayan bir Türkiye'yiz. Ülkemizde ve ülkemizin dışında yaşanan olaylar yeni acıları önümüze getirdi. Ben şimdi burada konuşurken Afrin'de çarpışan kahraman askerlerimiz var. Biz hiçbir ülkede terör olmasını istemeyiz. Komşularımızla huzur içerisinde yaşamak isteriz. Biz burada acıları paylaşırken, acıları yaşayan anneler var Türkiye'de. Hiçbir annenin acı çekmesini istemeyiz."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, emperyal güçlerin Ortadoğu'dan çekilmesini istediklerini de dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu'da akan her kan bizim kanımızdır. Barışı kendi bölgemize getirmek zorudayız. Birilerinin silahıyla kardeşi kardeşe kırdırtmamak zorundayız. Bunun mücadelesini yapmak zorundayız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na Afrin protestosu

Kılıçdaroğlu'nun Afrin'le ilgili sözleri üzerine Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut protesto amacıyla salonu terk etti.

CHP liderinin konuşması bitmeden protokoldeki koltuğunu terk eden Akbulut, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini Nazım Hikmet, Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'ya karşı yapılan bir 'saygısızlık" olarak tanımladı. Akbulut, "Nazım Hikmet'e, Yılmaz Güney'e, Ruhi Su'ya, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına, Ahmet Kaya'ya ve birçok değerlerimize olan saygımızdan dolayı salonu terk etmek zorunda kaldık" dedi. Türkiye asıllı milletvekili, ismini verdiği kişileri kastederek, "Savaş karşıtı bir solcu olarak eminim ki onlar da aynı tepkiyi gösterirdi" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri sırasında salondaki katılımcıların büyük bölümü CHP liderine alkışlarla destek verdi. Etkinlikteki bazi seyirciler ise "Savaşa hayır" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'nu protesto etti.

Cengiz Özbek

© Deutsche Welle Türkçe

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