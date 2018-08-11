Kılıçdaroğlu: ‘Trump’ın Her Tweeti Türk Halkının Onurunu Zedeliyor’

ABD yönetimince Türkiye aleyhine uygulanan mali yaptırım kararına CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor” tepkisi gösterdi.
Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki ekonomik tabloya ilişkin İstanbul’da düzenlendiği basın toplantısında, “Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz. Hele hele müttefik olarak tanımladığımız bir ülkenin Türkiye'ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz. Bu konuda Türkiye'de bir görüş birliğinin sağlanması da bence çok önemli” dedi.
Ülkede derin bir ekonomik kriz ve siyasi sorun yaşandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu krizi aşmak için her görüşe başvurmak gerektiğini kaydetti. Merhum Başbakan Bülent Ecevit’in anayasal bir yapı olarak Ekonomik ve Sosyal Konseyi oluşturduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, AKP’nin işlevsiz bıraktığı Konsey’in 5 Şubat 2009’dan beri hiç toplantıya çağrılmadığını açıkladı.
“Çözüm dış politikada 180 derece değişim”
Türkiye’nin çıkış yolu konusunda CHP’nin hazırladığı 13 maddelik çözüm paketini de anlatan Kılıçdaroğlu, “Bugün izlenen dış politikanın tam 180 derece değişmesi lazım. Dış politikada hamaset söylemlerine yer yoktur; dost, düşman ülkeler yoktur. Her ülke kendi çıkarları üzerine dış politikasını oluşturur. Siz, daha güçlü olmak için dışarıdan gelecek olan şoklara karşı güçlü bir ekonomi oluşturmak zorundasınız. Güçlü bir ekonomi oluşturamazsınız, başka ülkelerin sömürdüğü ülkeler haline dönüşürsünüz. Türkiye’nin bugün geldiği nokta budur. Trump bir tweet atıyor Türkiye'de rakamlar değişiyor, dolar yükseliyor. Neden böyle oluyor? Kırılgan bir ekonomi olduğu için, güçlü bir ekonomi olmadığı için. Eğer dış politikayı iç politika malzemesi haline getirirseniz, hamasetle bir dış politika yöneteceğinizi söylerseniz, büyük çıkmazlarla karşı karşıya kalırsınız. Dış politika milli olmak demektir; iktidarıyla, muhalefetiyle bütün siyasal partilerin ortak ses çıkarması gereken bir alandır” diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, muhalefet lideri olarak eleştiriye sığınmadığını ve TBMM’de yasama süreçlerinde gerekenleri yaparak Türkiye’nin bu krizden çıkması için çalışmaya hazır oldukları mesajını da verdi.
“Dolar’la Hazine garantisi sonlanmalı, liyakat, hukuk, denetim şart”
CHP’nın çözüm paketinde “Türkiye’nin dış politikasını 180 derece değiştirmesi” yer alırken; Kılıçdaroğlu’nun ifadeleriyle özetle diğer maddeler şöyle sıralandı:
“Devlette liyakat yoksa, devlette çürüme var demektir. 'Her şeyi ben bilirim.' anlayışıyla yola çıkılırsa devlette çürüme başlamış olur. Devlette liyakat olursa dünyadaki gelişmeleri bürokrasi önceden görür, bakar, sorgular ve siyasi otoritenin önüne bir rapor koyar.
Hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği sağlanmalı. Bir ülke düşünün o ülkede yaşayan vatandaş kendi geleceğinden endişeli. Bir şey söylersem beni hapse atarlar mı diye endişe duyuyor. Yazamıyor, çizemiyor, konuşamıyor. Böyle bir ülkeye yabancı niye gelsin?
Merkez Bankası bağımsız olmalı. Dünyadaki ilgili çevreler, Türkiye’deki Merkez Bankası’nın bağımsız olmadığına inanıyor. Merkez Bankası bağımsız karar alamıyor, siyasi otoritenin baskısı nedeniyle. Eğer Merkez Bankası'nı uluslararası arenada bağımsız bir kurum olarak tanıtıp, gerçekten oraya müdahale etmeyeceğiniz güvencesini verdiğiniz andan itibaren farklı bir Merkez Bankası profili karşımıza çıkar.
Akılcı sıcak para yönetimi uygulanmalı. Eğer sıcak para Türkiye’ye spekülatif amaçlarla geliyorsa ve kısa sürede vurgun yapıp yurt dışına çıkıyorsa, bu durum Türkiye’deki kaynakların yurt dışına transferi anlamına gelir.
Dolar esas alınarak yapılan ihaleler süratle Türk Lirası'na dönüştürülmeli. Eğer Türk Lirası'na güveniyorsanız, 'Türk Lirası bizim paramızdır.' diyorsanız, o zaman süratli şekilde dolarla yapılan ihaleyi Türk Lirası'na dönüştüreceksiniz. Yap-işlet-devret modelleriyle yapılan projeler var, dolar bazında. Bu projelere verilen dolar bazında garantiler var. Dolara endeksli otoyol, tüp geçit geçiş ücretlerinin tamamen Türk Lirasına dönüştürülmesi lazım
Kamu İhale Yasası’nın değiştirilerek, uluslararası standartlara uygun bir yasa hazırlanmalı. Yolsuzluğun temel kaynağıdır kamu ihale yasası. 16 yılda tam 186 kez ihale mevzuatı değişti.
Sayıştay’ın Meclis (TBMM) adına denetim yetkisi uygulanmalı. Sayıştay uluslararası standartlara göre, TBMM adına kamu harcamalarını denetlemeli. Şu anda Sayıştay'ın bazı alanlarda denetim yetkisi yok, eli kolu bağlanmış durumda. Sağlıklı ve güçlü bir ekonomi istiyorsak, vergiyi toplayan iradenin vergiyi nasıl ve nerelere harcadığının hesabının verilmesi gerekiyor.
Bütçe dışı fonlar, bütçe disiplini içine alınmalı. Kontrolsüz borçlanmalardan kaçınılması lazım. Kredi, garanti fonu, Türkiye varlık fonu, TOKİ gibi kuruluşlar. Çünkü madem ki milli irade TBMM’nin de buralarda neler olup bittiğini bilmesi lazım.
Geleceğimizi ipotek altına alan kontrolsüz borçlanmalardan kaçınmak lazım. Sıkışınca borç, kontrolsüz borçlanma. Bunun için bir anayasal kural getirmek gerekiyor. Herkes özgürce borçlanamaz. Çocuklarımızı, torunlarımızı borç altında bırakamaz. Eğer borçlanacaksa bunun kurallarıyla olmalı ve TBMM’ye hesabı verilmeli.
Adaletsiz bir vergi politikası var ve bunun doğurduğu adaletsiz bir gelir dağılımı var. Bunun düzeltilmesi lazım. Vergi cennetlerinde paraları/dolarları olanlar, paralarını Türkiye’ye getirdiklerinde vergi ödemiyor. Fakir, ekmek alırken, su içerken, bulaşık yıkarken vergi ödüyor, milyonlarca dolarla uğraşanlar vergi ödemiyor. Vergi cennetlerine yönelik hazırlanan 2006’daki kararname süratle çıkarılmalı.
Üretimi önceleyen ekonomi ve bunun için planlama yapılmalı. Bir ülke üretirse güçlü olur. Tarlada, fabrikada, sanatta her alanda üretirse güçlü olur.
Tasarruf yapacaksanız önce kamudaki araba saltanatına son verin. Bakanlıklar kiralık binalarda, eski yerleri beğenmiyorlar. Birilerine kaynak aktarmak için israf. Lale devri dönemini yaşıyoruz. Samimiyseler israfa süratle son vermeliler. Cumhurbaşkanı, bir kararname ile araba saltanatına son verilmesi, bakanlıkların kiralık binalarda olmasının engellenmesi gibi kamudaki israfı Saray’da başlayarak önleyebilir.”
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