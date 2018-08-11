Kılıçdaroğlu: ‘Trump’ın Her Tweeti Türk Halkının Onurunu Zedeliyor’

ABD yönetimince Türkiye aleyhine uygulanan mali yaptırım kararına CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor” tepkisi gösterdi. Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki ekonomik tabloya ilişkin İstanbul’da düzenlendiği basın toplantısında, “Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz. Hele hele müttefik olarak tanımladığımız bir ülkenin Türkiye'ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz. Bu konuda Türkiye'de bir görüş birliğinin sağlanması da bence çok önemli” dedi. Ülkede derin bir ekonomik kriz ve siyasi sorun yaşandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu krizi aşmak için her görüşe başvurmak gerektiğini kaydetti. Merhum Başbakan Bülent Ecevit’in anayasal bir yapı olarak Ekonomik ve Sosyal Konseyi oluşturduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, AKP’nin işlevsiz bıraktığı Konsey’in 5 Şubat 2009’dan beri hiç toplantıya çağrılmadığını açıkladı. “Çözüm dış politikada 180 derece değişim”

Türkiye’nin çıkış yolu konusunda CHP’nin hazırladığı 13 maddelik çözüm paketini de anlatan Kılıçdaroğlu, “Bugün izlenen dış politikanın tam 180 derece değişmesi lazım. Dış politikada hamaset söylemlerine yer yoktur; dost, düşman ülkeler yoktur. Her ülke kendi çıkarları üzerine dış politikasını oluşturur. Siz, daha güçlü olmak için dışarıdan gelecek olan şoklara karşı güçlü bir ekonomi oluşturmak zorundasınız. Güçlü bir ekonomi oluşturamazsınız, başka ülkelerin sömürdüğü ülkeler haline dönüşürsünüz. Türkiye’nin bugün geldiği nokta budur. Trump bir tweet atıyor Türkiye'de rakamlar değişiyor, dolar yükseliyor. Neden böyle oluyor? Kırılgan bir ekonomi olduğu için, güçlü bir ekonomi olmadığı için. Eğer dış politikayı iç politika malzemesi haline getirirseniz, hamasetle bir dış politika yöneteceğinizi söylerseniz, büyük çıkmazlarla karşı karşıya kalırsınız. Dış politika milli olmak demektir; iktidarıyla, muhalefetiyle bütün siyasal partilerin ortak ses çıkarması gereken bir alandır” diye konuştu.