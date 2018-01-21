Kılıçdaroğlu’dan Almanya'da Afrin harekatı ile ilgili açıklama

Temel Elcivan, Wuppertal, 21 Ocak, (DHA)- Almanya'nın Wuppertal kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşma yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz burada konuşurken Afrin'de çarpışan kahraman askerlerimiz var. Hiç bir annenin acı çekmesini istemiyoruz. Bugün Afrin'de çarpışan askerlerimize, sadece ve sadece şimdilik, şu dileklerde bulunabiliriz. Allah onların yardımcısı olsun" dedi.

Almanya'da bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Wuppertal kentinde Günay Çapan'ın sponsorluğunu üstlendiği Nebil Özgentürk'ün hazırladığı "56 yıllık göçün öyküsü Bizim Hikayemiz adli belgeselin galasına katildi. Aynı etkinlikte, Nazım Hikmetin'in 116. doğum günü de kutlandı. Etkinliğin gerçekleştirildiği salonun sahnesine Türk ve Alman bayrakları asılırken, salonun bir yanına geçen yıl hayati kaybeden Tarik Akan'ın, diğer bir yanına da Atatürk resmi kondu.

Belgeseli salonda büyük bir kalabalıkla birlikte izleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizlerin hikayesi olan "Bizim Hikayemiz Belgeseli'ni izledik, birlikte duygulandık. Sizlerde büyük acılarla Almanya'ya, Fransa'ya , Hollanda'ya, İngiltere'ne dünyanın dört bir yanına geldiniz. Umutlarınız, heyecanlarınız vardi, Türkiye'ye dönmek üzere Almanya'ya Fransa'ya Hollanda'ya İngiltere'ye, Belçika'ya geldiniz. Birinci kuşak dönemedi, ikinci kuşak dönemedi, üçüncü kuşak zaten dönmekte istemiyor. Ama hasret, ülke sevgisi hep yaşadı, hep yasayacak. Bu belgeseli çeken bütün dostlara, özellikle sayın Özgentürk'e yürekten teşekkür ederim. Elbette belgesel 7 bölüm olarak çok kıymetlidir, biz bugün sadece bir bölümünü izledik" seklinde konuştu.