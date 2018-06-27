HABER

Kılıçdaroğlu'dan Muharrem İnce açıklaması

27.06.2018 13:49 | Son Güncelleme

CHP lideri Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına "yolumuza devam edeceğiz" sözleriyle yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'dan Muharrem İnce açıklaması

Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye ilişkin olarak da "Bizim bir değerimizdir" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından yükselen istifa çağrılarına yanıt verdi. Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde kendisini desteklemeye gelenlere seslenen Kılıçdaroğlu "yolumuza devam edeceğiz" mesajı verdi. CHP lideri, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Biz inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmek, partinin dışında düşünmek; asla böyle bir düşüncem yok, inancım da yok" dedi. Türkiye'de 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlere işaret eden Kılıçdaroğlu, "Biz önümüzdeki seçimlere gerçekten ciddi bir hazırlıkla gideceğiz. Bunun mücadelesini, çalışmasını yapacağız. El birliğiyle, gönül gönüle Türkiye'yi gerçek anlamda demokrasiye kavuşturmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"Muharrem İnce bizim değerimizdir"

Muharrem İnce'ye ilişkin açıklamalarda da bulunan Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini "Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz dava adamıyız, ilkelerden yanayız. Kim bizimle beraber yürümek istiyorsa, hep beraber yürüyeceğiz. Adaleti hakkı ve hukuku getirinceye kadar yürüyeceğiz" şeklinde sürdürdü.

Muharrem İnce'nin 81 ili gezmek istediğine değinen Kılıçdaroğlu, "İl başkanlarıma talimatımdır. Geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, gülerek, sevinerek, heyecan içinde yolcu edeceksiniz. Hiçbir endişemiz yok" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun "koltuk sevdalısı" sözleri

CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından Salı günü yaptığı ilk açıklamada istifa çağrılarına ilişkin olarak "Partide ne olacağına ne biteceğine partililer karar verir. Bireysel çıkışlarla kendisine yol arayanların, koltuk sevdası olanların bu partide işi yoktur" demişti.

DW/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
Tinderdan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadıTinderdan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı
Dünya bunu konuşuyor! İki fotoğraf arasındaki farkı bulabilecek misiniz?Dünya bunu konuşuyor! İki fotoğraf arasındaki farkı bulabilecek misiniz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

İlginizi Çekebilir

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi

Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi

Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki

Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!

Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!

Günde ne kadar uykuya ihtiyacınız var? Uzmanların yeni çalışması şaşırttı!

Günde ne kadar uykuya ihtiyacınız var? Uzmanların yeni çalışması şaşırttı!

Afrin'de saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Türkiye'den AB'ye sert tepki

Son dakika! Türkiye'den AB'ye sert tepki

Tinderdan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı

Tinderdan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı

Dünya bunu konuşuyor! İki fotoğraf arasındaki farkı bulabilecek misiniz?

Dünya bunu konuşuyor! İki fotoğraf arasındaki farkı bulabilecek misiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.