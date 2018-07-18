Kılıçdaroğlu’na Karikatür Soruşturması ve Man Adası Cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, ODTÜ’lü gençlerin tutuklanmasına neden olan “Tayyipler Alemi” karikatürünü paylaştığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavclığı tarafından soruşturma açıldı. En başarılı devlet üniversiteleri arasındaki Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) mezuniyet töreni, her yıl öğrencilerin ellerindeki eleştirel pankartlarla yaptıkları yürüyüşle tanınıyor. Son olarak 6 Temmuz günkü mezuniyet törenindeki pankartlar arasında, Penguen dergisinden Erdil Yaşaroğlu’nun 13 yıl önce çizdiği “Tayyipler Alemi Karikatürü” de vardı. Bu karikatürlü pankart üzerine ODTÜ’lü öğrenciler aleyhine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla soruşturma açtı ve öğrencileri ertesi gün gözaltına aldırdı. Savcılık talebiyle pankartı taşıdıkları gerekçesiyle D.C.Y, B.A. ve F.E.D. ile pankartı hazırladığı gerekçesiyle Ö.K., 11 Temmuz’da tutuklandı. Soruşturmada pankartı bastığı gerekçesiyle gözaltına alınan matbaacı ise serbest kaldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, dün TBMM’deki grup toplantısında, ODTÜ’lüler hakkındaki tutuklama kararına tepki gösterdi ve “ODTÜ'lüler 13 yıl önce yayınlanan bir karikatürü taşıyor. Karikatürist yargılanmış beraat etmiş. Demokraside ne kadar geriye gittiğimize bakın Twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlayacak. Bütün milletvekili arkadaşlarım bu karikatürü yayınlasın. Koyacağım Twitter hesabıma bakalım ne yapacaksın” dedi. Kılıçdaroğlu, dediği gibi dün akşam hem Twitter hem de Instagram hesabından “Tayyipler Alemi” karikatürünü paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun karikatür restine karşılık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan bilgilendirmede, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) Twitter hesabından “Tayyipler alemi” paylaşımında bulunmuş olup Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan (TCK 299/1.2 ) soruşturma başlatılmıştır” denildi. “Tayyipler Alemi” yargılanmış ve beraat etmişti ODTÜ’lü öğrenciler aleyhine tutuklanmalarına gerekçe gösterilen “Tayyipler Alemi” karikatürü aslında geçmişte hali hazırda yargılanmış durumda. Erdoğan, Başbakanlığı döneminde kendisini bir yumak ip ile sarmalanmış kedi olarak çizdiği için Cumhuriyet Gazetesi karikatüristi Musa Kart’tan davacı olmuştu. Kart’ın dava edilmesi üzerine diğer karikatüristler, tüm dünyada siyasetçiler ile ilgili benzeri çizimler yapıldığını anımsatarak, kendi mecralarında Erdoğan’ın hayvan olarak çizildiği karikatürler paylaşmıştı. Bunlardan birisi de Penguen’den Erdil Yaşaroğlu idi. İnsani konuları hayvan çizimleriyle anlatmasıyla tanınmış Yaşaroğlu, “Tayyipler Alemi” karikatüründe, Erdoğan’ı maymun, fil, kurbağa gibi farklı hayvanlar biçiminde çizmişti. Bu karikatür, Penguen’in 24 Şubat 2005 tarihli nüshasında kapakta yayımlanmıştı.