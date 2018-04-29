Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekil açıklaması: Arkadaşlarımız geri dönecekler

Kılıçdaroğlu ayrıca Türk basınını da eleştirdi.Marmaris'te gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye geçen 15 miletvekili için "Arkadaşlarımız geri dönecekler" dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre CHP'den ayrılan milletvekillerin geleceğine ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, "Biz demokrasiye karşı kurulan bir kumpası, bir oyunu bozmak için o arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler" sözleri ile cevap verdi.

CHP liderinin bu açıklamasından saatler önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'ye geçen milletvekillerini eleştirmişti. Erdoğan, CHP'den ayrılan vekillere, "Ey 15 milletvekili, ya siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz" diyerek seslenmişti.

CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi ile Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, mecliste grup kurmak için gerekli olan 20 sandalyeye ulaşabilmişti.