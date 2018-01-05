Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a FETÖ’cü Suçlaması

Son Güncelleme 3 saat önce 05.01.2018 20:57 |3 saat önce

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iki belediye başkanının görevden alınmasında Man Adası belgelerinin rolü olduğunu iddia etti. Bakanlığın Beşiktaş Belediye Başkanı’nı görevden alırken “FETÖ soruşturmasına” atıfta bulunmasına tepki gösterdi; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü olduğunu söyledi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın iki belediye meclis üyesi ile birlikte görevden uzaklaştırılması CHP'nin hükümete karşı söylemlerini daha da sertleştirmesine yol açtı. Bugün Beşiktaş Belediyesi'nin önünde halka hitap eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı'nın CHP'li iki belediye başkanını görevden almasında kendisinin açıklamış olduğu Man Adası belgelerinin rolü olduğunu iddia etti. İçişleri Bakanlığı'nın Hazinedar'ı görevden alırken "FETÖ soruşturmasının” da varlığına işaret etmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı FETÖ'cü olmakla suçladı. CHP Genel Başkanı, "O (Erdoğan) da biliyor kendisi ve yakınları suçludur. Sizin feriştahınız gelse bir milim bile geri adım atmayacağım. Bizim belediye başkanlarımız senin gibi 'Oğlum paraları sıfırla' demedi. Göndermezsen namertsin. Biz çekinmeyiz. Belediye başkanımızı FETÖ'cülükle suçluyorlar. Ne FETÖ'cüsü? Aynı menzile siz yürümüyor muydunuz ya? Devletin valilerini, kaymakamlarını, emniyet müdürlerini FETÖ'cülere sen teslim etmedin mi? Ben senin ne kadar iyi FETÖ'cü olduğunu çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ta, İstanbul'da söylüyorum, cesaretin varsa çık karşıma çık” dedi.

"Bizi kimse susturamaz” Balyoz ve Ergenekon soruşturmalarında uygulanan taktiklerin bugün gündeme getirildiğini savunan Kılıçdaroğlu, kendilerinin geri adım atmayacağını söyledi. CHP lideri, "Bizi hiç kimse susturamaz. Biz hakkı, hukuku, adaleti savunuyoruz. İktidar sahiplerine sesleniyorum. Bizi kendi partileriniz gibi düşünmeyin. CHP, avukat odalarında kurulan değil, savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Keşke bugün biz emeklileri, enflasyonu, işsizliği tartışsaydık ama kendileri geliyorlar gündeme egemen olamıyorlar. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Nasıl? ‘CHP'li belediye başkanlarını alırsak gündemi değiştiririz.' Sonuna kadar emeklinin de işsizin de taşeron işçisinin de hakkını savunacağız. Sanıyorlar ki emekliye 3-5 kuruş verdik sesini kesecek. Sen sarayında oturuyorsun, vatandaşa diyorsun ki ‘1600 lira para verdik.' İşçinin alın terinin hakkını sonuna kadar savunacağım” dedi. Kılıçdaroğlu HSK'yı "sarayın köleleri” olarak tanımladı Kılıçdaroğlu, yüksek yargıyı da sert bir dille eleştirdi:

"Bizi hakimleri ile savcıları ile korkutacaklar. Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de, siyasi otorite belirliyorsa, o ülkede adalet iflas etmiş demektir. Bugün geldiğimiz nokta budur. Gece yarısı hakim değiştiriyor. HSK'ya sesleniyorum. Siz hakim de değilsiniz. Siz ancak ve ancak sarayın köleleri olarak tanınırsınız. Bizim özelliğimiz hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul etmek.” CHP lideri, yerel seçimleri erkene alma talebini bir kez de Beşiktaş'tan dillendirdi. İçişleri Bakanı'nca görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve ailesi de CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'la birlikte Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında podyumda yer aldı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Seyit Torun ile CHP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özel de konuşmayı dinleyenler arasındaydı. Mahmut Tanal: "Kaostan çıkmak için genel seçimler ve belediye seçimleri yapılmalı” Amerika'nın Sesi'ne konuşan CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal da Kemal Kılıçdaroğlu'nun 27 Kasım'da Meclis Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınları hakkında Man Adası belgelerini açıklamasının ardından CHP belediyelerine yönelik operasyonun startının verildiğini iddia etti.