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Kılıçdaroğlu'nun avukatından Man Adası açıklaması: Para ödenmeyecek, duruşma da karar da hukuksuz

07.06.2018 20:43 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Avukatı, "Para ödenmeyecek, duruşma da karar da hukuksuz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatından Man Adası açıklaması: Para ödenmeyecek, duruşma da karar da hukuksuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kılıçdaroğlu kararla ilgili, "18 milyon dolara ne aldın? Bunların yanıtı yok. O kararı veren hakim de hakim değil zaten" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'ndaki bir şirkete para gönderdikleri iddiasıyla ilgili Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen manevi tazminat duruşması olaylı geçti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in hakimi protesto etmek için cübbesini çıkardığı ve duruşma salonunu terk ettiği öğrenildi.

Avukat Celal Çelik BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Man Adası uzerinden Genel Başkan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları tarafından 3 ayrı dava açıldı. Davalar 3 ayrı mahkemeye düştü. 3 mahkemenin hakimi de değiştirildi, bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık hakimler atandı. Bu hakimler yaklaşımları bilinen kişilerdi" dedi.

Hakimin delillerin toplanmasını reddetmesi üzerine reddi hakim talebinde bulunduklarını söyleyen Çelik şöyle konuştu:

"Reddi hakim kararından sonra, hakimin red ile ilgili görüşünü yazıp, işlem yapmaksızın üst hakime göndermesi gerekiyordu. Ama bu hakim talebimizi hukuka uymayan bir şekilde reddetti ve ivedilikle karar vereceğini söyledi.

Bunun üzerine hakimin objektif davranmayacağını, önceden hazırlanmış kararı vereceğini, hakimi tanımadığımı, kararın meşru olmayacağını belirterek hem tepki olarak hem de yargılamayı meşrulaştırmamak adına cübbemi çıkardım ve mahkeme salonunu terk ettim."

Hakimle ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Çelik, "Bu para hiçbir şekilde ödenmeyecek, çünkü hukuksuz bir karar var" dedi.

Çelik tazminatın Türkiye tarihinde görülmemiş bir şekilde yüksek olduğunu da kaydetti.

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