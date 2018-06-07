Kılıçdaroğlu'nun avukatından Man Adası açıklaması: Para ödenmeyecek, duruşma da karar da hukuksuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kılıçdaroğlu kararla ilgili, "18 milyon dolara ne aldın? Bunların yanıtı yok. O kararı veren hakim de hakim değil zaten" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'ndaki bir şirkete para gönderdikleri iddiasıyla ilgili Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen manevi tazminat duruşması olaylı geçti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in hakimi protesto etmek için cübbesini çıkardığı ve duruşma salonunu terk ettiği öğrenildi.

Avukat Celal Çelik BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Man Adası uzerinden Genel Başkan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları tarafından 3 ayrı dava açıldı. Davalar 3 ayrı mahkemeye düştü. 3 mahkemenin hakimi de değiştirildi, bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık hakimler atandı. Bu hakimler yaklaşımları bilinen kişilerdi" dedi.