Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği CHP Kurultayı ikinci gününde

Doğan Haber Ajansı (DHA), kurultayın yapıldığı alanda uyarılara rağmen oy kullanma kabinlerine adayların broşürlerinin bırakıldığı ve yapıştırıldığını, Divan'ın uyarısı sonrası da yazıların tiner ile silindiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu 52 kişilik bir anahtar liste çıkartırken, delegeler de oluşturulan listelerden isimleri işaretleyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "Adalet ve Cesaret" temalı 36. Olağan Kurultayı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 790 oyla yeniden genel başkan seçilmesi sonrası ikinci gününde. 1266 delege, Parti Meclisi (PM) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Yönetim Kültür Platformu (BYKP) üyelerini belirleyecek.

Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tebrik telgrafı gönderdi.

Öte yandan, seçimlerde Kılıçdaroğlu karşısında kaybeden aday Muarrem İnce, Twitter'dan CHP'ye tepki gösterdi:

https://twitter.com/vekilince/status/960042465305792513

https://twitter.com/vekilince/status/960042868902649858

https://twitter.com/vekilince/status/960045710824665088

Kurultayın ilk gününde neler yaşandı?

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan aday adaylarından eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminaağaoğlu ve eski CHP Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk delegelerden yeterli sayıda (127) imza toplayamadıkları için aday olamadılar.

Kemal Kılıçdaroğlu 1081, Muharrem İnce ise 165 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday oldu.

Kurultay Divanı 49 mükerrer imza olduğunu tespit etti. Bu oyların geçersiz sayılması halinde, delege desteği 116'ye düşecek olan Muharrem İnce genel başkan adayı olamayacaktı.

Devreye giren CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mükerrer 49 imza için tercihin Muharrem İnce'den yana kullanılmasını istedi.

Bu tutuma tepki gösteren Muharrem İnce, "Yeterli imza vardır. Mükerrerler neden bana yazılıyor? Algı operasyonu yapılıyor. Benim kimsenin lütfuna ihtiyacım yok dedi" ve 700 civarında oyla seçimi kazanacağını iddia etti.

"Mükerrer imza" tartışmasının son bulmasının ardından seçime geçildi ve Kemal Kılıçdaroğlu, 8 yıldır sürdürdüğü CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden seçildi.