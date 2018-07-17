15 Temmuz darbe girişiminin onlarca yıllık bir stratejesi çerevesinde yürütüldüğünü dile getiren Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, bu süreçte Türk devlet sistemine sızıldığını, kendilerince şartların olgunlaştığını düşündükleri bir aşamada, Silahlı Kuvvetler’e sızdırılmış kendilerine bağlı unsurlarla Türkiye’deki anayasal sistemin ve hükümetin yıkılmaya çalışıldığını, halkın oylarıyla iktidara gelmiş Cumhurbaşkanı’nın hayatına kast edildiğini ifade etti. Fethullah Gülen ve başında olduğu yapıyla ilgili Amerika’ya sayısız bilgi ve belge verildiğini dile getiren Kılıç, bu konuda görüşmediği herhangi bir devlet makamı kalmadığını da sözlerine ekledi. Kongre üyelerinin tamamına yakınıyla bire bir görüştüğünü hatırlatan Kılıç, FETÖ’nün hala ne olduğunun anlaşılamadığını söyledi. Serdar Kılıç, söz konusu yapının Amerikan sistemi açısından da tehdit teşkil ettiğini kaydetti. Kılıç, yalnızca Fethullah Gülen'le ilgili değil, yapılanma içinde olup, Amerika’da yaşadığı bilinen kişilerle de ilgili iade talebinde bulunulduğunu söyledi.

Büyükelçi Kılıç, Kongre’nin Türkiye’ye F-35 satışını engellemeyeceğini umduğunu kaydetti. Kılıç, “Biz F-35 projesinin sadece alıcısı değil, aynı zamanda üreticisiyiz. Bugüne kadar üretim süreci boyunca, F-35 projesine 800 milyon doların üzerinde katkıda bulunduk. İki tanesi de teslim edildi bu uçakların Türk hükümetine. Ben umuyorum ki Kongre’de böyle bir karar alınmaz. Çünkü bu kararın alınmış olması, aynı zamanda Amerika’nın savunma sanayi alanında güvenilir bir tedarikçi olma vasfını da kaybettirir. Siz siyasi ya da herhangi bir gerekçeyle üstlenmiş olduğunuz bir taahütten bir gün geri adım atabileceğinizi göstermiş olursunuz. Geçmişte de Kongre’de bir takım Türkiye’ye silah transferleri bağlamında sıkıntılar yaşadık. Bunların bence Amerikan hükümeti tarafından bu bakış açısıyla değerlendirilmesi lazım, yani siz Türkiye’ye ‘Patriot al diyorsunuz' değil mi? 'S-400 alma, Patriot al’ diyorsunuz? Peki ben Patriot’un Türkiye’ye teslimi aşamasına gelindiğinde Türkiye’ye verileceğinden nasıl emin olacağım? Siz artık teslimat aşamasına gelmiş bir uçağın Türkiye’ye verilmemesinden bahsediyorsunuz belirli gerekçelerle. Peki aynı şeyle benim ileride Patriot'lar bağlamında karşılaşmayacağımı nasıl garanti edeceksiniz? Ya da diğer Amerika’da savunma sanayi alanında alım yapacak ülkeler Amerika’yı nasıl güvenilir bir tedarikçi olarak görecekler? F-35’lerin Türkiye’ye verilip verilmemesi konusunu bir de bu açıdan değerlendirmeleri lazım” diye konuştu.