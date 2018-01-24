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Kilis'e iki roket düştü: 1 ölü

24.01.2018 20:08 | Son Güncelleme 6 saat önce

Suriye sınırındaki Kilis'e akşam saatlerinde düşen iki roket sonucu bir kişi hayatını kaybedereken, en az 12 kişi de yaralandı.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik operasyonu devam ederken, bu kent civarından ateşlendiği tahmin edilen iki roket sınırdaki Kilis kent merkezine isabet etti.

İlk roket, saat 18:10 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Çalık Camii'ne düşerken, gürültüyle meydana gelen patlamada camide hasar oluştu ve caddede bulunan bazı kişiler yaralandı. İkinci roket de Kilis Kazım Karabekir Mahallesi'ne isabet etti.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, atılan ilk roket dolayısıyla bir kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Vali, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Camimizdeki 8 vatandaşımız yaralandı. Yaralılarımızdan ikisinin durumu ciddi. Diğer roket ise buraya yaklaşık 100 metre yukarıdaki bir sokaktaki eve isabet etti. Çok şükür can kaybı yok. Roketin oluşturduğu dumandan etkilenmek suretiyle dördü çocuk beş kişi yaralanmış durumda. Yaralılarımızın hepsi hastanelere kaldırıldı. Tedavilerine başlandı, olay yerinde de çalışmalar sürüyor" şeklinde konuştu.

Olay yerine sevk edilen emniyet güçlerinin çevre güvenliğini almasının ardından yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DW,DHA,AFP,Reuters/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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