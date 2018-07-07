Kiliseyi Temizlerken Tarih Buldular

Köyün Süryanice adı Der Kubbe yani Kubbeli kilise köyü. Türkçe adı ise Karagöl. Mardin’in Midyat ve Dargeçit ilçeleri arasında bulunan köy, bölgedeki onlarca Süryani Köyünden biri. 1990’lara kadar kendi halinde bir köy olan Karagöl, Türk ordusu ve PKK arasında yaşanan çatışmalardan etkilendi. Çatışmalar şiddetlenince köylüler, 1995 yılında köyü terk etmek zorunda kaldı.

Köye tam yedi yıl kimse uğramadı. Evlerle birlikte köyün 1500 yıllık kilisesi de harabeye döndü. Köylüler bir yandan evlerini diğer yandan da kiliseyi onarmaya başladı. O günlerin tanığı Abdulmesih Ergün, Amerika’nın Sesi’ne şunları söyledi: ”Kilise birçok kez yıkıldı, tamir edildi. En son 1995’te köyü bıraktık mecburen, Köy boş ve sahipsiz kaldı. 2002 yılına kadar boştu. Bu süre zarfında harap oldu. İçinde ateşler yakılmış, duvarları tahrip edilmişti, yazılar yazılmıştı. 2002’de geldiğimizde çok kötüydü. Kendi imkânlarımız ve yardımlarla restore ettik” dedi.

Köylüler kiliseyi restore ederek, yeniden ibadete açtı. Ancak aradan yıllar geçince kilisenin rutubetlendiğini fark ettiler. Rutubete avluda biriken toprağın neden olduğunu fark eden köylüler, toprağı dışarı atmaya karar verdi. Ancak toprağı kazdıkça altında tarihi eserler çıktı.