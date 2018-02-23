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Kilo Vermede En Etkili Yöntem Kişiye Özel Diyetler

23.02.2018 20:01 | Son Güncelleme

Az yağlı ya da yağsız ürünlerin seri üretimi Amerika’da obezite sorununu çözmekte yeterli olmadı. Diyetler bazıları için işe yararken bazıları için faydasız oldu. Bazı bilim adamları kilo verme konusunda herkese uyan bir çözüm olmadığını ve yalnızca kişiye özgü diyetlerin işe yaradığını söylüyor

Kilo Vermede En Etkili Yöntem Kişiye Özel Diyetler

Diyetler başarısızlığa uğruyor, bilim adamlarıysa bunun nedeninin herkes için geçerli olan tek bir diyet bulunmaması olduğunu söylüyor.

İsrailli araştırmacılar Eran Segal ve Eran Elinav kilo vermenin sırrının kan şekerini düşük tutmak olduğunu söylüyor. İnsanın kanındaki fazla şeker yağ olarak depolanıyor. İki bilim adamı bir hafta boyunca yaklaşık 800 kişinin kanındaki şeker seviyesini her yemekten sonra ölçtü.

Elinav, kişilerin aynı şeyi yeseler bile, vücutlarınn farklı tepki verdiğini belirtiyor.

Bazılarının vücudunun sağlıklı şekilde yanıt verdiği gıdalar, diğerleri için kan şekerinde sağlıksız bir yükselmeye neden oldu. Örneğin insanların vücudu ekmeğe çok farklı tepkiler veriyor.

Elinav ayrıca 'iyi ekmek' diye bir şeyin olmadığını söylüyor. Çünkü her bünyenin ekmeğe verdiği tepki tamamen kişiye özgü.

Ekmeğe yağ, avokado gibi malzemeler eklemek bazı bireylerde kan şekerini normale çevirebiliyorken, bu herkes için geçerli olmuyor.

Et ve peynir kan şekerini en az yükselten gıdalar. Ancak karbonhidratların tamamen dışlandığı diyetler sürdürülebilir olmuyor.

İsrailli araştırmacılara göre en iyi çözüm hangi karbonhidratların kişinin diyetine eklenmesi gerektiğine karar vermek.

Bunu bulmak için diyet yapan kişinin bir süre yemeklerden sonra parmağından bir damla kan alarak kan şekerini ölçmesi gerekiyor.

Uzmanlara göre alınacak sonuç yaşanan acıya değiyor.

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