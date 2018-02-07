Kim Jong-un kardeşi Güney Kore'ye gidiyor

Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam'ın, PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılacak kafileye başkanlık etmek üzere Güney Kore'ye gideceği açıklanmıştı. Bugün flaş bir gelişme daha yaşandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi, 2018 Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye gitme kararı aldı.

NELER OLMUŞTU?



Pyongyang yönetimi, ülkeyi yurtdışındaki törenlerde temsil eden Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim'i 22 kişilik kafileye başkanlık etmek için Güney Kore'ye göndereceği bilgisini Seul yönetimi ile paylaşmıştı.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore yönetiminin dün 140 kişiden oluşan Samjiyon Sanat Grubu'nu da feribotla Güney Kore'ye göndermeyi teklif ettiği kaydedilirken, sanat grubunun geleceği güzergaha yönelik istişarelerin sürdüğü belirtildi.

Kim Yong-nam'ın gönderilmesi, son yıllarda Kuzey Kore tarafından Güney Kore'ye yapılan en üst düzey ziyaret anlamı taşıyor.

Kuzey Kore'den geçen hafta Güney Kore'ye gönderilen 8 kişilik bir heyet, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları için oluşturulan tesisler ve konaklama alanlarında incelemelerde bulunmuştu.