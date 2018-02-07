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Kim Jong-un kardeşi Güney Kore'ye gidiyor

DÜNYA HABERLERİ | 07.02.2018 10:22 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un etkinliğiyle bilinen kız kardeşinden flaş karar! BBC'nin son dakika haberine göre, Kim Jong-un kız kardeşi, 2018 Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye gitme kararı aldı.

Kim Jong-un kardeşi Güney Kore'ye gidiyor

Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam'ın, PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılacak kafileye başkanlık etmek üzere Güney Kore'ye gideceği açıklanmıştı. Bugün flaş bir gelişme daha yaşandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi, 2018 Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye gitme kararı aldı.

NELER OLMUŞTU?

Pyongyang yönetimi, ülkeyi yurtdışındaki törenlerde temsil eden Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim'i 22 kişilik kafileye başkanlık etmek için Güney Kore'ye göndereceği bilgisini Seul yönetimi ile paylaşmıştı.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore yönetiminin dün 140 kişiden oluşan Samjiyon Sanat Grubu'nu da feribotla Güney Kore'ye göndermeyi teklif ettiği kaydedilirken, sanat grubunun geleceği güzergaha yönelik istişarelerin sürdüğü belirtildi.

Kim Yong-nam'ın gönderilmesi, son yıllarda Kuzey Kore tarafından Güney Kore'ye yapılan en üst düzey ziyaret anlamı taşıyor.

Kuzey Kore'den geçen hafta Güney Kore'ye gönderilen 8 kişilik bir heyet, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları için oluşturulan tesisler ve konaklama alanlarında incelemelerde bulunmuştu.

İki ülke heyetleri, 20 Ocak'ta Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre, Kuzey Kore'den sporcuların katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.

PENCE DE TÖRENE KATILACAK

Kuzey Kore Parlamento Başkanı aynı zamanda töreni ABD Başkan yardımcısı Mike Pence'le yan yana izleyecek. Pence ise, Kuzey Kore'de uzun süre hapis yattıktan sonra serbest kalan ancak hayatını kaybeden Otto Warmbier'in babasını törene davet etti.

KORE YARIMADASINDA NÜKLEER GERİLİM

Kore Yarımadası'nda ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlar yapması ve Pyongyang yönetiminin nükleer füze denemeleri ile yaşanan gerginlik, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl mesajında Güney Kore'de düzenlenecek kış olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini belirtmesi ve bu konuda Seul yönetimi ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmesiyle azalmaya başlamıştı.

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Kim Jong Un 2018 Kış Olimpiyatları Güney Kore Kuzey Kore

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