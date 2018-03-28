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Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2018 13:41 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kim Jong-un ile görüşmesiyle ilgili kendisine bilgi verdiğini söyledi. Trump bugün konuyla ilgili tweet atan ABD Başkanı Trump, 'Şimdi Kim Jong Un’un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması hakkında iyi bir şans var. İkimizin görüşmesini dört gözle bekliyorum' dedi.

Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'e yaptığı tarihi ziyaret, beklendiği gibi dünyada büyük yankı buldu. ABD'den Rusya'ya, Japonya'dan Güney Kore'ye açıklamalar peş peşe geldi, ajanslar gelişmeleri 'son dakika' koduyla geçti.

Beyaz Saray, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Başkan Donald Trump'a kişisel mesaj gönderdiğini duyurdu. Çin tarafından bilgilendirildiklerini söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Trump'a gelen kişisel mesajla ilgili detay vermedi. Sander, "Görüşmeyi, uyguladığımız maksimum baskı politikasının Kuzey Kore'yle uygun diyalog atmosferi yarattığına kanıt olarak görüyoruz" dedi.

Bugün konuyla ilgili tweet atan ABD Başkanı Donald Trump, önceden Kuzey Kore’nin nükleer silahlarından vazgeçmesinin ihtimal olarak bile görülmediğini söyledi. “Şimdi Kim Jong Un’un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması hakkında iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum Dün akşam Çin’den Şİ CİNPİNG mesaj yolladı. KİM YONG UN ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve KİM’in benimle görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Ancak bu esnada maalesef, maksimum yaptırım ve baskı bütün bedeller göz önünde bulundurularak korunmalı” ifadelerini kullandı.

ABD lideri Donald Trump, Mayıs ayında Kim'le tarihi bir görüşme yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu randevu eğer gerçekleşirse, Trump bir Kuzey Kore lideriyle buluşacak ilk ABD Başkanı olacak.

RUSYA'DAN DESTEK GELDİ

Kim'in Çin'e gitmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Rusya, ziyaretin bundan sonraki olumlu değişiklikler için önemli bir adım olduğunu duyurdu.

Moskova ayrıca Rusya lideri Putin ve Kim'in buluşması için henüz acil bir plan olmadığını da bildirdi.

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JAPONYA ÇİN'DEN AÇIKLAMA BEKLİYOR

Kuzey Kore'den en çok çekinen iki ülke olan Japonya ve Güney Kore'den de tepkiler var.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sürpriz ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Pyongyang yönetimiyle yapılan herhangi bir görüşmenin ülkenin nükleer silah programını bitirmesi gerektiğini belirtti.

Şinzo Abe, "Şu anda daha çok Kuzey Kore tarafının görüşme çabası içinde olduğu bir durum içindeyiz. Önemli olan, Kuzey Kore'nin, tamamen ve geri dönüşü olmayan bir şekilde nükleer ve füze programlarından vazgeçmesi" dedi.

Kyodo haber ajansı, Japonya'nın Çin'den bir ayrıntılı bir açıklama beklediğini bildiriyor.

Nisan ayı içerisinde tarihi buluşma için geri sayıma geçen Güney Kore de, ziyareti memnuniyetle karşıladı. Kim Jong-un, Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile önümüzdeki ay bir araya gelecek.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, "Hükümet, Kim Jong-un'un, pazar gününden çarşamba gününe kadar süren Çin ziyaretinden ve Çinli liderlerle yaptığı görüşmelerden memnuniyet duyuyor" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Seul, Koreler arası ve Kuzey Kore-ABD zirvelerinden önce, Kim tarafından gerçekleştirilen Çin ziyaretinin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arınmasına ve barışın tesisine katkıda bulunacağını umuyor" denildi.

Çin'in başkenti Pekin'e gelen gizemli yeşil trenin Kim Jong-un'u taşıdığı yönündeki haberler dünyada bir numaralı gündem olmuş ve resmi doğrulama bu gece yarısı gelmişti.

Tarihi fotoğraflar dünyadaki tüm haber kanalları ve internet sitelerinde yer bulurken, Pekin yönetimi Kim'in görüşmede Xi'ye nükleer silahsızlanma sözüne bağlı kalacağı yönünde güvence verdiğini duyurdu. Kuzey Kore lideri ayrıca ABD ve Güney Kore'den iyi niyet adımlarını dikkate almasını istedi.

Kim, 2011 yılında babası Kim Jong-il'in yerine koltuğa oturdu. Pekin'e yanaşan tren, yedi yıl önce Kim Jong-il'in kullandığı araca benziyordu. Kuzey Kore'nin bir önceki liderinin uçak korkusu vardı ve yurt dışı ziyaretlerini trenle gerçekleştiriyordu.

FIRTINALI BİR YIL...

Pentagon'un uçak gemisi USS Carl Vinson'ı geçen yıl Nisan ayında Kore Yarımadası açıklarına göndermesiyle Kuzey Kore ve ABD arasında gerilim zirveye çıkmıştı. Tarafların defalarca birbirlerini yok etmekle tehdit etmesi, dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirmişti.

2017 yılı içerisinde ilk kıtalararası balistik füzelerini deneyen Kuzey Kore lideri Kim'in son fırlattığı füze, ABD başkenti Washington'ı vurma kapasitesi var. 2017 sonunda ateşlenen Kuzey Kore tarihinin en uzun menzilli füzesi Hwasong-15, 4 bin 475 kilometre irtifaya ulaştı, daha sonra Japon Denizi'ne düştü. Füzenin yatay düzlemde 13 bin kilometreyi vurabileceği tahmin ediliyor. Bu da, ABD'nin başkenti Washington'ı hedef haline getiriyor.

Kim ayrıca Eylül ayı başında hidrojen bombası denedi, test bölgede 6.3 büyüklüğünde depreme yol açtı.

Gerilim zirvedeyken Trump ve Kim hakaret yarışına girdi. ABD liderinin 'küçük roket adam' tanımını kullanmasına öfkelenen Kim, muhatabına 'bunak' demişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump çin Şi Cinping Kim Jong Un

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