Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor

Bugün konuyla ilgili tweet atan ABD Başkanı Donald Trump, önceden Kuzey Kore’nin nükleer silahlarından vazgeçmesinin ihtimal olarak bile görülmediğini söyledi. “Şimdi Kim Jong Un’un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması hakkında iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum Dün akşam Çin’den Şİ CİNPİNG mesaj yolladı. KİM YONG UN ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve KİM’in benimle görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Ancak bu esnada maalesef, maksimum yaptırım ve baskı bütün bedeller göz önünde bulundurularak korunmalı” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Başkan Donald Trump'a kişisel mesaj gönderdiğini duyurdu. Çin tarafından bilgilendirildiklerini söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Trump'a gelen kişisel mesajla ilgili detay vermedi. Sander, "Görüşmeyi, uyguladığımız maksimum baskı politikasının Kuzey Kore'yle uygun diyalog atmosferi yarattığına kanıt olarak görüyoruz" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'e yaptığı tarihi ziyaret, beklendiği gibi dünyada büyük yankı buldu. ABD'den Rusya'ya, Japonya'dan Güney Kore'ye açıklamalar peş peşe geldi, ajanslar gelişmeleri 'son dakika' koduyla geçti.

ABD lideri Donald Trump, Mayıs ayında Kim'le tarihi bir görüşme yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu randevu eğer gerçekleşirse, Trump bir Kuzey Kore lideriyle buluşacak ilk ABD Başkanı olacak.

RUSYA'DAN DESTEK GELDİ



Kim'in Çin'e gitmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Rusya, ziyaretin bundan sonraki olumlu değişiklikler için önemli bir adım olduğunu duyurdu.

Moskova ayrıca Rusya lideri Putin ve Kim'in buluşması için henüz acil bir plan olmadığını da bildirdi.

JAPONYA ÇİN'DEN AÇIKLAMA BEKLİYOR



Kuzey Kore'den en çok çekinen iki ülke olan Japonya ve Güney Kore'den de tepkiler var.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sürpriz ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Pyongyang yönetimiyle yapılan herhangi bir görüşmenin ülkenin nükleer silah programını bitirmesi gerektiğini belirtti.

Şinzo Abe, "Şu anda daha çok Kuzey Kore tarafının görüşme çabası içinde olduğu bir durum içindeyiz. Önemli olan, Kuzey Kore'nin, tamamen ve geri dönüşü olmayan bir şekilde nükleer ve füze programlarından vazgeçmesi" dedi.

Kyodo haber ajansı, Japonya'nın Çin'den bir ayrıntılı bir açıklama beklediğini bildiriyor.