Kim Jong Un’dan Amerika’ya Eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşen Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Amerika’yla ilgili eleştirel açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir araya gelen Kuzey Kore lideri, Amerika’nın hegemonya kurmaya çalıştığına dair eleştirilerde bulundu. Bu eleştiriler tam da Trump’la Kuzey Kore Lideri arasında gerçekleşmesi beklenen zirveye yönelik hazırlıklar devam ederken geldi.

Kim Lavrov’a, “Amerika’nın hegemonyası karşısında politik bir durum oluşturma yolunda ilerlerken sizin liderliğinizle detaylı ve derin bir biçimde fikir alışverişinde bulunmak ve bu konuda ilerleme sağlamak istiyorum” dedi.

Amerika Başkanı Donald Trump ile zirve hazırlıkları en üst düzeyde devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Pyongyang’a gerçekleştirdiği zirve dikkat çekici olarak nitelendiriliyor.

Rusya’nın bu ziyaretle birlikte Kuzey Kore’nin hedefleri ve niyetleri konusunda bilgi sahibi olmaya çalıştığı ifade ediliyor. Toplantıda Lavrov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mesajlarını Kim Jong Un’a iletti ve Rusya’nın Kuzey-Güney Kore arasındaki barış sürecine verdiği desteği dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı basın mensuplarına yaptığı açıklamada da, barış sürecine ve Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmasına destek verdiğini söyledi. Ancak Lavrov, Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımları da eleştirdi ve yaptırımlar yürürlükteyken tam anlamıyla bir ilerleme sağlanamayacağını söyledi.

