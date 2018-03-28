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Kim Jong-un'un Çin ziyareti doğrulandı

28.03.2018 03:32 | Son Güncelleme

Günler süren spekülasyonlardan sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin ziyareti resmi olarak da doğrulandı. Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, Kim Jong-un ve Çin lideri Şi Jinping ile "başarılı görüşmeler" gerçekleştirdiğini aktardı.

Kim Jong-un'un Çin ziyareti doğrulandı

Günler süren spekülasyonlardan sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin ziyareti resmi olarak da doğrulandı.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua ziyaretle ilgili haberinde Kim Jong-un ve Çin lideri Şi Jinping ile "başarılı görüşmeler" gerçekleştirdiğini aktardı.

Ajansın haberinde, Kim'in Çin lideri Jinping'e, "nükleer silahsızlanma sözüne bağlı kalacağı" konusunda güvence verdiği bilgisi yer aldı.

Kuzey Kore tarafından görüşmeye ilişkin yapılan resmi açıklamada ise ziyaretin iki ülke ilişkileri açısından tarihi bir önem arz ettiği vurgulandı.

Bu aynı zamanda Kim Jong-un'un 2011 yılında ülkesinin liderliğini devralmasından sonra yurt dışına gerçekleştirdiği ilk resmi gezi oldu.

Bu ziyaretin, Kuzey Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore ile masaya oturmadan önce gerçekleşmiş olmasının önemine dikkat çekiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme davetini kabul etmişti.

Kim ve Trump

Gelecek ay Moon Jae-in ile görüşmesi bekleniyor

Analistler, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin bu zirve öncesi bir araya gelebileceğini ön görüyordu. Çin, Kuzey Kore'nin temel ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Pazartesi günü gerçekleşen resmi ziyaretle ilgili Japonya ve Güney Kore medyasında, Kuzey Kore'den üst düzey bir yetkilinin Pazartesi trenle Çin'e geldiği ve bu kişinin Kim Jong-un olabileceğine dair haberler yer almıştı.

Kim Jong-un'un gelecek ay Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile görüşmesi bekleniyor.

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