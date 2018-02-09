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Kim Jong Un’un Kızkardeşi Güney Kore Liderine Özel Mesaj mı Taşıyor?

09.02.2018 17:46 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un kızkardeşi, Kore Savaşı’ndan bu yana, Pyongyang yönetimi ailesinden, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk aile bireyi oldu. Bazılarına göre kızkardeş Kim Yo Jong’a özel bir mesaj taşıyor

Kim Jong Un’un Kızkardeşi Güney Kore Liderine Özel Mesaj mı Taşıyor?

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un kızkardeşi, Kore Savaşı’ndan bu yana, Pyongyang yönetimi ailesinden, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk aile bireyi oldu.

Kızkardeş Kim Yo Jong, Kış Olimpiyatları için Güney Kore’ye giden üst düzey diplomatik delegasyonla birlikte Güney Kore’de.

Kış Olimpiyatları, Kuzey ve Güney Kore arasında diplomatik bir yakınlaşma başlattı.

Delegasyona Meclis Başkanı Kim Yong Nam başkanlık ediyor.

Delegasyonu taşıyan Ilyushin-62 model jet, Seul yakınlarındaki bir havaalanına iniş yaptı.

Ülkeyi yöneten Kim ailesinden Seul’a giden son kişi, 1950 yılında Seul’u işgal eden ve Kuzey Kore’nin kurucusu olan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un dedesi Kim Il Sung’du.

1953’te iki Kore, savaşı barış anlaşması yerine bir ateşkesle sonlandırdı. Buna göre, iki ülke teknik olarak halen savaş halinde.

Kuzey Kore’ye, nükleer ve balistik füze programları nedeniyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından ekonomik ambargo uygulanıyor.

BM’den Kuzey Kore heyetine istisnai karar

Ancak, Birleşmiş Milletler istisnai olarak Kuzey Kore delegasyonunun Güney Kore’ye gitmesi için onay verdi.

İstisna, özellikle, Kuzey Kore İşçi Partisi lideri Choe Hwi’yi etkliyor. Hwi, 2017 Haziran ayından bu yana BM’nin kara listesinde ve seyahat yasağı uygulanıyor. Hwi’nin ayrıca yurtdışındaki varlıkları da donduruldu.

Güney Kore, BM Güvenlik Konseyi’ne 22 kişilik Kuzey Kore delegasyonunun Cuma günkü açılış törenine katılacağını ve Pazar gününe kadar kalmalarının beklendiğini bildirdi.

BM’nin yaptırımlara yaptığı istisna, delegasyonun Kuzey Kore’ye lüks ürünler götürmesine de izin veriyor. BM yaptırımları nedeniyle bu tür ürünlerin Kuzey Kore’ye götürülmesi yasak.

Kürk yakalı siyah bir paltoyla Seul’e giden Kim Yo Jong’u, Güney Kore Birleştirme Bakanı karşıladı.

Dört kişilik yakın bir koruma ekibi tarafından korunan Yo Jong, daha sonra Olimpiyatlar’ın yapılacağı PyeongChang’a gitmek üzere trene bindi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae’nin, Cumartesi günü delegasyonla yemek yemesi planlanıyor.

Pek çok uzmana göre, kızkardeş Yo Jong, Moon’a, erkek kardeşi Kim Jong Un’dan bir mesaj taşıyor.

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