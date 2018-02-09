Kim Jong Un’un Kızkardeşi Güney Kore Liderine Özel Mesaj mı Taşıyor?

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un kızkardeşi, Kore Savaşı’ndan bu yana, Pyongyang yönetimi ailesinden, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk aile bireyi oldu.

Kızkardeş Kim Yo Jong, Kış Olimpiyatları için Güney Kore’ye giden üst düzey diplomatik delegasyonla birlikte Güney Kore’de.

Kış Olimpiyatları, Kuzey ve Güney Kore arasında diplomatik bir yakınlaşma başlattı.

Delegasyona Meclis Başkanı Kim Yong Nam başkanlık ediyor.

Delegasyonu taşıyan Ilyushin-62 model jet, Seul yakınlarındaki bir havaalanına iniş yaptı.

Ülkeyi yöneten Kim ailesinden Seul’a giden son kişi, 1950 yılında Seul’u işgal eden ve Kuzey Kore’nin kurucusu olan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un dedesi Kim Il Sung’du.

1953’te iki Kore, savaşı barış anlaşması yerine bir ateşkesle sonlandırdı. Buna göre, iki ülke teknik olarak halen savaş halinde.

Kuzey Kore’ye, nükleer ve balistik füze programları nedeniyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından ekonomik ambargo uygulanıyor.

BM’den Kuzey Kore heyetine istisnai karar