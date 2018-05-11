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Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz tesadüf!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının İngiltere versiyonunda sıra dışı bir olay yaşandı. 125 bin sterlinlik ödül barajına gelen yarışmacı, soruyu gördüğü anda gözyaşlarına boğuldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz tesadüf!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının İngiltere versiyonu Jeremy Clarkson’ın sunumuyla ekranlara gelmeye başladı. Top Gear’ın efsane sunucusunun katılımının ardından program büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde ise duygu dolu anlar yaşandı. Gareth Kendall adlı ampute yarışmacı, soruları bir bir bilerek 125 bin sterlin değerindeki soruya geldi. Clarkson o soruyu okuduğu anda ise Kendall’ın gözü yaşlarla doldu.

milyoner

‘Urquhart Kalesi’nin kalıntıları nerededir?’ sorusunu okuyan yarışmacı, “Bunun cevabını biliyorum, bacağımı orada kaybetmiştim” dedi. Birkaç yıl önce bölgeyi gezdiği sırada trafik kazası geçiren Kendall, hastaneye gidene kadar 5 kez kalbinin durduğunu ve ölümden döndüğünü anlattı.

kale shutter

Clarkson ve stüdyodaki seyirciler şaşkınlığa uğrarken, kaza sonrası bacağını kaybeden Kendall, ‘Loch ness’ doğru cevabını vererek 125 bin sterlin’e ulaştı. Bu aşamadan itibaren yarışmadan çekilen yarışmacı ödülün sahibi oldu.


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Kim Milyoner Olmak İster? ingiltere soru

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