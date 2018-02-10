HABER

Kim'den Güney Kore liderine resmi davet

10.02.2018 13:23 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae’yi resmi ziyaret için ülkesine davet etti.

Kim'den Güney Kore liderine resmi davet

Tarihi öneme sahip daveti, Kuzey Kore liderinin kızkardeşi iletti.Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları Kuzey ve Güney Kore arasında siyasi yakınlaşmaya sahne oluyor. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In, Kuzey Kore'nin üst düzey temsilcilerinden oluşan heyeti dün başkent Seul'de kabul etti. Mavi Saray'da kabul edilen heyette Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Başkanı Kim Yong Nam ve Kuzey Kore liderinin kızkardeşi Kim Yo Jong da vardı.

Görüşme öncesinde Güney Kore lideri, kameralar önünde Kuzey Kore heyeti ile tokalaştı. Kim Yo-Jong'un elindeki mühürlenmiş mavi dosyaya dikkat çeken gözlemciler bu dosyada Kuzey Kore liderinden bir mesaj olabileceği tahmininde bulunmuşlardı. Uzmanlar bu tahmininde haksız çıkmadı. Görüşmeler sonrasında Mavi Saray'dan yapılan açıklamada Moon'un Kuzey Kore lideri tarafından 'mümkün olduğunca, en kısa zamanda' Pyongyang'a davet edildiği belirtildi.

1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'ndan beri ilk kez Kuzey Kore'de iktidarda olan Kim ailesine mensup bir siyasetçi, Güney Kore'yi ziyaret ediyor.

Uluslararası alanda tamamen izole edilen Kuzey Kore geçen günlerde Kış Olimpiyat Oyunları'na katılacağını duyurmuştu. Olimpiyat oyunları açılış töreninde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ile tokalaşan Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un bu hareketi iki ülke arasında buzların erimeye başladığının ilk işareti olmuştu.

ABD kuşkulu

Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılan isimlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'ti. Kuzey Kore'nin attığı adıma kuşkuyla yaklaşan ABD'li gözlemciler, bu girişimi yaptırımların yumuşatmaya ve Seul ile Washington arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriyor. Beyaz Saray dün Pence ile Kuzey Koreli Kim Yo Jong'un herhangi bir görüşmede bulunmadığını duyurmuştu.

DW,afp, dpa, AP / NS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kahramanmaraş'ta minibüs kamyona çarptı: 9 ölü, 4 yaralı

Son dakika! Kahramanmaraş'ta minibüs kamyona çarptı: 9 ölü, 4 yaralı

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Suriye'de İsrail jeti düşürüldü!

Suriye'de İsrail jeti düşürüldü!

Kate Moss'tan ilk cinsel deneyim itirafı

Kate Moss'tan ilk cinsel deneyim itirafı

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Gizli tanıktan Alparslan Kuytul'la ilgili müthiş iddia

Gizli tanıktan Alparslan Kuytul'la ilgili müthiş iddia

İlginizi Çekebilir

Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler

Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı

Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gelecek için sürdürülebilir kentler

Gelecek için sürdürülebilir kentler

Suriyeli Kürtler’den 'Türkiye’nin Operasyonu Okul Kapattırdı' Açıklaması

Suriyeli Kürtler’den 'Türkiye’nin Operasyonu Okul Kapattırdı' Açıklaması

Trump'a Kamuoyu Desteği Artıyor

Trump'a Kamuoyu Desteği Artıyor

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı kaygı yarattı

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı kaygı yarattı

'Rejim Güçlerine Saldırılar Savunma Amaçlıydı'

'Rejim Güçlerine Saldırılar Savunma Amaçlıydı'

Alman ordusu Irak'taki misyonunu değiştiriyor

Alman ordusu Irak'taki misyonunu değiştiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.