Kim'in kardeşi Güney Kore'deki Olimpiyatlar'a gidiyor

Nedeni Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşinin adanın kuzeyini temsil edecek heyette yer alması.Güney Kore'nin ev sahipliğinde 9-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Kış Olimpiyatları'nda Kuzey Kore'yi temsil edecek heyetteki isimler arasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un da yer aldığı açıklandı.

Pyongyang yönetiminde önemli bir figür olan Kim Yo-jong, 1950-1953 yılları arasında yapılan Kore Savaşı sonrası Kim ailesinden adanın güneyini ziyaret eden ilk kişi olmaya hazırlanıyor.

Otuz yaşlarında olduğu bilinen Kim'in Olimpiyatlar'a gidecek heyette yer alması uzmanlar tarafından Kuzey Kore'nin komşusuyla ilişkileri iyileştirmek için attığı bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca etkinliğin, ABD ile yakınlaşma için bir köprü görevi görebileceği yönünde yorumlar yapılıyor.

Kuzey Kore'nin uluslararası kamuoyunun ilgisini çekecek genç bir ismi Olimpiyatlar'a göndererek daha sıcak bir imaj çizmeye çalıştığı öne sürülüyor.

Seul merkezli Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nden Hong Min'e göre, Kim Jong-un'un hamlesinin arkasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ı Olimpiyatlar'a gönderme kararı yatıyor olabilir. Hong, "Kim Jong-un kendisini Donald Trump'ın dengi olarak göstermeye çalışıyor olabilir" diyor.