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Kimliği şoke etti! İşte YouTube saldırganının ilk fotoğrafları!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2018 10:30 | Son Güncelleme

California'da yaşayan İran asıllı Nasim Aghdam'ın YouTube'da bir kanalı olduğu ortaya çıktı.

Dans kıyafetleriyle figürler sergileyen 39 yaşındaki saldırganın yazdığı mesajlar dikkat çekiyor.

Kimliği şoke etti

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Dünyanın en büyük video platformu YouTube'un ABD'deki merkez binasında silahlı saldırı düzenleyen kadının kimliği belli oldu.
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Amerikan basını, İran asıllı Nasim Aghdam'ın 39 yaşında olduğunu ve California'da yaşadığını bildiriyor.
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YouTube, sitede bir kanalı olan Aghdam'ın hesabını saldırının ardından kapattı.
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Kanalında YouTube'u uyguladığı filtreler nedeniyle eleştiren saldırganın, "YouTube'da eşit büyüme şansı yok, kanalınız ancak onlar isterse büyüyor" dediği görülüyor.
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YouTube'un California'nın San Bruno kentinde yer alan merkez binasına gelen Aghdam, dört kişiyi yaralayıp intihar etmişti.
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Hastanede tedavi gören yaralılardan birinin durumu ciddi. ABD basını, durumu kritik olan 36 yaşındaki yaralının Aghdam'ın erkek arkadaşı olduğunu aktarıyor.
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Saldırı anında dünyada son dakika olmuş ve tüm gözler California'ya çevrilmişti.
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Onlarca polisin olay yerine koştuğu San Bruno'da, YouTube çalışanları da panikle binadan elleri havada ayrılmıştı.
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YouTube'un ürün müdürü Todd Sherman, hissettiklerini Twitter hesabından yazdı: "Toplantıdaydık ve sonra insanların koştuklarını duyduk çünkü yeri gümbürdetiyordu. İlk düşündüğüm deprem olduğuydu. Yere baktım ve yerde ve merdivenlerde kan damlaları gördüm. Tehlike var mı diye baktık ve sonra aşağıya ve çıkışa yöneldik."
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YouTube'un ürün müdürü Todd Sherman, hissettiklerini Twitter hesabından yazdı: "Toplantıdaydık ve sonra insanların koştuklarını duyduk çünkü yeri gümbürdetiyordu. İlk düşündüğüm deprem olduğuydu. Yere baktım ve yerde ve merdivenlerde kan damlaları gördüm. Tehlike var mı diye baktık ve sonra aşağıya ve çıkışa yöneldik."
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Anahtar Kelimeler:
California İRAN nasim aghdam youtube

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