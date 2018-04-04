Kimliği şoke etti! İşte YouTube saldırganının ilk fotoğrafları!

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YouTube'un ürün müdürü Todd Sherman, hissettiklerini Twitter hesabından yazdı: "Toplantıdaydık ve sonra insanların koştuklarını duyduk çünkü yeri gümbürdetiyordu. İlk düşündüğüm deprem olduğuydu. Yere baktım ve yerde ve merdivenlerde kan damlaları gördüm. Tehlike var mı diye baktık ve sonra aşağıya ve çıkışa yöneldik."