HABER

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çantasıyla X-Ray cihazının içine girdi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 16:55 | Son Güncelleme

Çin'de tren istasyonunun girişindeki X-Ray cihazına çantasını koyan kadın, çalınmasından korktuğu için ısrar ederek çantayla beraber makinenin içine girdi.

11 Şubat günü Çin'in Guangdong Eyaleti'nde bulunan Dongguan şehrindeki bir tren istasyonunda gerçekleşen olay, şahit olanlara "yok artık" dedirten cinstendi.

İstasyon girişinde güvenlik amaçlı kurulmuş olan x-ray cihazına çantasını veren bir kadın, çantasının çalınmaması için onunla birlikte cihazın içine girdi.

ÇALINMASINDAN KORKTU, ÇANTAYLA BERABER MAKİNEYE GİRDİ

İstasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anlarda, makineye güvenmeyen kadının içinden çıktıktan sonra çantasını kontrol ettiği de görüldü.

1

Kadının, X-ray cihazından geçerken makine tarafından kaydedilen görüntüsü de büyük ilgi çekti.

Çantasının çalınmasından korkan ve onunla birlike X-ray'e gitmek için ısrar eden kadının makine içindeki silüetini görenler kendilerini gülmekten alamadı.

21

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
X-Ray çin çanta

En Çok Okunan Haberler

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

Genç kıza sokak ortasında feci dayak

Genç kıza sokak ortasında feci dayak

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
komik mi?
Diğer Haberler
ABD Ulusal Güvenlik Dairesi çevresinde silah sesleri duyuldu. Üç kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi çevresinde silah sesleri duyuldu. Üç kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

Amerikan Düşünce Kuruluşundan ‘Türkiye’ Araştırması

Amerikan Düşünce Kuruluşundan ‘Türkiye’ Araştırması

ABD'de silahlı saldırı: 3 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 3 yaralı

Ömür boyu birlikteliğin önündeki 'beş önemli tuzak'

Ömür boyu birlikteliğin önündeki 'beş önemli tuzak'

Suriye'de ABD 'Rus paralı askerlerini öldürdü' iddiaları hakkında bilinenler

Suriye'de ABD 'Rus paralı askerlerini öldürdü' iddiaları hakkında bilinenler

Yıldırım Almanya ile yeni bir başlangıç istiyor

Yıldırım Almanya ile yeni bir başlangıç istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.