Kimyasal Saldırı Uzmanları Duma'da Numune Topladı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü OPCW, incelemelerde bulunmak üzere Suriye'nin Duma kentine giden uzmanlarının, numune topladıkları açıkladı.

Lahey merkezli örgüt, inceleme heyetinin kimyasal saldırı düzenlendiği öne sürülen bölgeye gittiğini, numunelerin OPCW laboratuvarlarında analiz edildikten sonra, bulguların ve diğer bilgilerin ışığında rapor hazırlanacağını kaydetti.

OPCW ayrıca, durum değerlendirmesinden sonra Duma’ya yeni bir ziyaret dahil atılacak olası adımların değerlendirileceğini de belirtti.

14 Nisan’dan bu yana Suriye’de bulunan OPCW uzmanlarının Duma’ya girişi güvenlik gerekçesiyle birkaç defa ertelendi.

OPCW heyetinin Suriye’ye vardığı gün ABD, İngiltere ve Fransa Esat rejiminin üç kimyasal tesisine hava saldırısı düzenledi.

Duma kentinde 7 Nisan tarihinde kimyasal saldırı düzenlendiği ve en az 40 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor. ABD ve müttefiklerinin saldırıdan sorumlu tuttuğu Esat rejimi ise kimyasal silah kullandığı iddiasını yalanlıyor.

ABD’nin OPCW elçisi Ken Ward’a göre Ruslar 16 Nisan’da saldırı bölgesine girerek olası kanıtları ortadan kaldırmış olabilir.

Öte yandan Suriye ordusu ve müttefikleri Şam’ın güneyindeki bombardımanını sürdürdü. Savaş uçakları Filistinlilerin yaşadığı Yermuk mülteci kampı ve Hacer El Esvat bölgesini vurdu. IŞİD ve cihatçıların elindeki bölgede ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.