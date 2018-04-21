Kimyasal Saldırı Uzmanları Duma'da Numune Topladı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü OPCW, incelemelerde bulunmak üzere Suriye'nin Duma kentine giden uzmanlarının, numune topladıkları açıkladı.
Lahey merkezli örgüt, inceleme heyetinin kimyasal saldırı düzenlendiği öne sürülen bölgeye gittiğini, numunelerin OPCW laboratuvarlarında analiz edildikten sonra, bulguların ve diğer bilgilerin ışığında rapor hazırlanacağını kaydetti.
OPCW ayrıca, durum değerlendirmesinden sonra Duma’ya yeni bir ziyaret dahil atılacak olası adımların değerlendirileceğini de belirtti.
14 Nisan’dan bu yana Suriye’de bulunan OPCW uzmanlarının Duma’ya girişi güvenlik gerekçesiyle birkaç defa ertelendi.
OPCW heyetinin Suriye’ye vardığı gün ABD, İngiltere ve Fransa Esat rejiminin üç kimyasal tesisine hava saldırısı düzenledi.
Duma kentinde 7 Nisan tarihinde kimyasal saldırı düzenlendiği ve en az 40 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor. ABD ve müttefiklerinin saldırıdan sorumlu tuttuğu Esat rejimi ise kimyasal silah kullandığı iddiasını yalanlıyor.
ABD’nin OPCW elçisi Ken Ward’a göre Ruslar 16 Nisan’da saldırı bölgesine girerek olası kanıtları ortadan kaldırmış olabilir.
Öte yandan Suriye ordusu ve müttefikleri Şam’ın güneyindeki bombardımanını sürdürdü. Savaş uçakları Filistinlilerin yaşadığı Yermuk mülteci kampı ve Hacer El Esvat bölgesini vurdu. IŞİD ve cihatçıların elindeki bölgede ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar
İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!
Damadın şakası kötü bitti
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek
Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!
Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum