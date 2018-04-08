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Kimyasal saldırıda korkunç ayrıntı: Hepsi de gözleri açık ve ağızlarından köpük gelerek öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

Doğu Guta'da dün gerçekleştirilen kimyasal saldırıda katledilen sivillerle ilgili bir ayrıntıya dikkat çeken Suriyeli doktor "Ölenlerin hepsinin de gözleri açıktı. Ağız ve burunlarından da köpük gelmişti" dedi.

Kimyasal saldırıda korkunç ayrıntı: Hepsi de gözleri açık ve ağızlarından köpük gelerek öldü

Beşşar Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında ölen sivillerin sayısı 78'e yükseldi.

Doğu Gutalı Doktor Suleman Kakeh ve Doktor Ayman Arbash'in imzasını taşıyan bugün tarihli özel raporda, dünkü saldırılarda ölen sivil sayısının 78'e ulaştığı bildirildi.

"GÖZLERİ AÇIK ÖLDÜLER"

Kimyasal silah saldırısında ilişkin bölgeden gelen görüntülerde, çoğu gözü açık ölen sivillerde kanama olmadığı, ağız ve burun kısımlarında boğulmadan kaynaklı beyaz köpük bulunduğu dikkati çekti.

Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki Duma'ya önceki gün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ 224 KİMYASAL SALDIRI

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde yayımladığı raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta Duma'da halihazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.​

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