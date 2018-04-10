HABER

Kimyasal Silah Denetçileri ‘Yakında’ Duma’ya Gidiyor

10.04.2018 21:38 | Son Güncelleme

Kimyasal silah denetçilerinin, Suriye güçlerinin kimyasal saldırı düzenlediğinden şüphelenilen Doğu Guta’da incelemeler yapmak üzere, olayın meydana geldiği Duma kentine gideceği bildirildi

Kimyasal Silah Denetçileri ‘Yakında’ Duma’ya Gidiyor

Kimyasal silah denetçilerinin, Suriye güçlerinin kimyasal saldırı düzenlediğinden şüphelenilen Doğu Guta’da incelemeler yapmak üzere, olayın meydana geldiği Duma kentine gideceği bildirildi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nden (OPCW) yapılan açıklamada, Suriye’den, müfettişlerinin bölgede konuşlanması için gerekli düzenlemeleri yapmasının talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun Duma’da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının araştırılması talebiyle aynı zamana denk geldi. Ekip yakın bir zaman içinde Suriye’de konuşlanmaya hazırlanıyor” denildi.

Duma’da hafta sonunda düzenlenen ve kimyasal silahların kullanıldığından şüphelenilen saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiği, 1000’in üzerinde kişinin yaralandığı belirtiliyor. Suriye hükümeti ve destekçisi Rusya ise kimyasal silahların kullanıldığını reddediyor.

Ancak doktorlar ve görgü tanıkları, kurbanların muhtemelen sinir gazı yüzünden zehirlenme belirtileri gösterdiğini ve klor gazı kokusunun geldiğini aktarıyor.

OPCW halen Suriye’deki şüpheli kimyasal saldırıları inceleme yetkisine sahip. Örgütün inceleme heyeti, yasaklı silahların kullanılıp kullanılmadığını tespit edecek ancak suçlama yöneltmeyecek.

Bu arada ABD de bugün BM Güvenlik Konseyi’ne Suriye’deki çatışmalarda sistematik biçimde kimyasal silahların kullanılmasının sorumlularını tespit etmek için yeni bir soruşturma başlatılmasını öngören bir tasarıyı oylamaya sunacak.

Diplomatlar, tasarının büyük ihtimalle Rusya tarafından veto edileceğini belirtiyor. Konsey’in daimi üyesi olarak veto hakkına sahip olan Rusya geçmişte de benzer girişimleri veto etmişti.

Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıtYunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt
Ömer Çelik'ten Yunan bakana: Küstah, politik komedyenÖmer Çelik'ten Yunan bakana: Küstah, politik komedyen
Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Suriye'de askeri üsse füze saldırısı! Art arda son dakika açıklamalar geliyor

Suriye'de askeri üsse füze saldırısı! Art arda son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya'da askeri helikopter kaza yaptı: 1 ölü

Almanya'da askeri helikopter kaza yaptı: 1 ölü

Korkutan rakam! 800 bin çocuk alkol bağımlısı

Korkutan rakam! 800 bin çocuk alkol bağımlısı

Suudi Arabistan, PKK'ya 300 TIR'lık yardım konvoyu gönderdi

Suudi Arabistan, PKK'ya 300 TIR'lık yardım konvoyu gönderdi

ABD'den yeni hamle: Savaş gemileri Akdeniz'e sevk ediliyor!

ABD'den yeni hamle: Savaş gemileri Akdeniz'e sevk ediliyor!

Kimyasal Silahların Yasaklanması örgütü, Duma'ya ekip gönderecek

Kimyasal Silahların Yasaklanması örgütü, Duma'ya ekip gönderecek

ABD'de Türk restoranında yangın dehşeti! Camlardan atlayarak kurtuldular!

ABD'de Türk restoranında yangın dehşeti! Camlardan atlayarak kurtuldular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.