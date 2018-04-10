Kimyasal Silah Denetçileri ‘Yakında’ Duma’ya Gidiyor

Ancak doktorlar ve görgü tanıkları, kurbanların muhtemelen sinir gazı yüzünden zehirlenme belirtileri gösterdiğini ve klor gazı kokusunun geldiğini aktarıyor.

Duma’da hafta sonunda düzenlenen ve kimyasal silahların kullanıldığından şüphelenilen saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiği, 1000’in üzerinde kişinin yaralandığı belirtiliyor. Suriye hükümeti ve destekçisi Rusya ise kimyasal silahların kullanıldığını reddediyor.

Açıklamada, “Bu, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun Duma’da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının araştırılması talebiyle aynı zamana denk geldi. Ekip yakın bir zaman içinde Suriye’de konuşlanmaya hazırlanıyor” denildi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nden (OPCW) yapılan açıklamada, Suriye’den, müfettişlerinin bölgede konuşlanması için gerekli düzenlemeleri yapmasının talep edildiği belirtildi.

Kimyasal silah denetçilerinin, Suriye güçlerinin kimyasal saldırı düzenlediğinden şüphelenilen Doğu Guta’da incelemeler yapmak üzere, olayın meydana geldiği Duma kentine gideceği bildirildi.

OPCW halen Suriye’deki şüpheli kimyasal saldırıları inceleme yetkisine sahip. Örgütün inceleme heyeti, yasaklı silahların kullanılıp kullanılmadığını tespit edecek ancak suçlama yöneltmeyecek.

Bu arada ABD de bugün BM Güvenlik Konseyi’ne Suriye’deki çatışmalarda sistematik biçimde kimyasal silahların kullanılmasının sorumlularını tespit etmek için yeni bir soruşturma başlatılmasını öngören bir tasarıyı oylamaya sunacak.

Diplomatlar, tasarının büyük ihtimalle Rusya tarafından veto edileceğini belirtiyor. Konsey’in daimi üyesi olarak veto hakkına sahip olan Rusya geçmişte de benzer girişimleri veto etmişti.