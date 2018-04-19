Kimyasal silah kullanıldığı nasıl tespit edilir?

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) uzmanlar, Suriye'ye varmalarının üzerinden beş gün geçmesine rağmen Duma'da kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen bölgeye giriş izni için beklemeye devam ediyorlar.

Bölgedeki Beyaz Baretliler ve bazı muhalif kaynaklar 7 Nisan'da hükümete ait bir uçağın Duma'ya kimyasal maddeler içeren bombalar attığını ve 40 kişiyi öldürüp yüzlercesini de yaraladığını söylüyordu.

Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya ise bunun bir kurgu olduğunu savunmuş ve OPCW'nun bölgeye bir heyet göndererek inceleme yapmasını talep etmişti.

Heyetin bölgeye erişmesi, karşılarındaki zorluklardan yalnızca ilki. Oraya vardıklarında çok daha fazlasıyla karşılaşacaklar.

Bir kimyasal saldırı gerçekleştiyse, üzerinden iki hafta geçtikten sonra bunun kanıtlarını bulmak nasıl mümkün olabilir?

Üç tip kanıt

Suriye'de önceki kimyasal saldırıları soruşturan İngiliz kimyasal silah uzmanı Hamish de Bretton Gordon, uzmanların bölgeye vardıktan sonra üç tip kanıt arayacağını söylüyor: Çevresel, biyomedikal ve belgesel kanıtlar.