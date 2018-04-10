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Kimyasal Silahların Yasaklanması örgütü, Duma'ya ekip gönderecek

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2018 18:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberi.... Kimyasal Silahların Yasaklanması örgütünün Duma'ya ekip göndereceği bildirildi. Şam yönetimi Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne Duma'daki kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddiaları incelemesi için davet göndermişti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması örgütü, Duma'ya ekip gönderecek

Ayrıntılar gelecek....

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Anahtar Kelimeler:
DUMA kimyasal Şam Suriye

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