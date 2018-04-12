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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'de çalışmalara Cumartesi başlıyor

12.04.2018 20:45 | Son Güncelleme

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden kimyasal saldırı iddialarını yerinde incelemek amacıyla Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı. Suriye hükümetinden bir kaynak, heyetin çalışmalarında yaşanabilecek aksaklıklardan Batı'yı sorumlu tutacaklarını söyledi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'de çalışmalara Cumartesi başlıyor

1997'de kimyasal silahları tespit etme ve yok etme amacıyla kurulan hükümetler arası Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne bağlı uzmanların bugün Suriye'ye varmaları ve kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Duma bölgesinde Cumartesi günü çalışmalara başlamaları bekleniyor.

Örgüt sözcüsünün yaptığı kısa açıklamada, Duma bölgesinde incelemeler yapacak olan heyetin yola çıktığını duyurdu.

Bu açıklamadan kısa bir süre önce Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Başar Caferi, OPCW'den iki heyetin Suriye'ye ayrı ayrı giderek incelemeler yapacağını söylemişti. Caferi, heyetlerden birinin yarın, diğerinin de Cumartesi varacağını belirtmişti.

Böylece, OPCW, 2014 yılından bu yana ilk kez başkent Şam'ın dışındaki bir noktada çalışmalar yapmış olacak. 2014 yılında da ortaya atılan kimyasal saldırı iddialarının ardından inceleme yapmak üzere harekete geçen OPCW heyetine saldırı düzenlenmişti.

Suriye devlet televizyonu da hükümetin OPCW heyetinin bölgeye intikalinde meydana gelebilecek gecikmelerden Batı'yı sorumlu tutacağını duyurdu.

Suriye devlet televizyonuna konuşan bir dışişleri bakanlığı kaynağı, Batılı ülkelerin heyetin görevini yapmasına engel olmak istediğini söyledi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'de çalışmalara Cumartesi başlıyor

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