King'in 'Yoksul Halk Kampanyası’ 50 Yıl Sonra Bu Sergide

50 yıl önce suikast sonucu ölen Martin Luther King’in sosyal hareketle yoksulluğu bitirme hayali bugün hala güncel bir konu.
Smithsonian Ulusal Afrikalı Amerikalılar Tarih ve Kültür Müzesi’yle Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi, King’in mirasını bir kez daha onurlandırmak amacıyla 1968’deki ‘Poor People’s Campaign’ yani Yoksul Halk Kampanyası’na ait arşiv görüntülerinin paylaşıldığı bir sergi oluşturdu.
‘Poor People’s Campaign’ yani Yoksul Halk Kampanyası’, 1968’de ekonomik adalet talebiyle Washington’da düzenlediği altı haftalık protesto gösterileri.
Serginin küratörü Aaron Bryant, Amerika’nın dört bir yanından gösterici çeken hareketin Martin Luther King’in en son ve en iddialı hayalini temsil ettiğini söylüyor.
1964 ve 1974 yılları arasında, yoksulluk oranının yüzde 19’dan yüzde 11,2’ye düştüğünü kaydeden haberler çıksa da, her ırktan, yaştan ve dinden insanları etkileyen ekonomik sıkıntı, medeni haklar hareketinde kritik bir dönüm noktası yarattı.
12 Mayıs'ta bir Anneler Günü, kampanyanın resmen başladığı ilan edildi. Ertesi gün binlere kişi Washington’da anıtların bulunduğu National Mall adlı parkı doldurmuştu.
Göstericiler, 16 dönümlük alana yayılıp bir çadır kent inşa etti. Gerçek bir şehir kurdular. Belediye binası, kültür merkezi, çocuk kreşi, berber vardı. Ayrıca sağlık hizmetleri sundular. Elektrik hatları, kanalizasyon da vardı.
Sergide Diriliş Kenti adı verilen bölgenin üç boyutlu haritası kenti, mimari çizimlerle gerçekten inşa edilmiş gibi gösteriyor.
Sergide fotoğraflar, levhalar, yaka rozetleri, tahta çadır panelleri var. Ayrıca nadir bulunan bir arşiv filminde, kampanyanın altı haftasının nasıl geçtiği görülüyor. Filme, Marian Wright Edelman ve Andrew Young gibi kampanyanın düzenlenmesine yardım edenlerin anlattığı sözlü hikayeler eşlik ediyor.
Bryant “kültür çadırının”, harekette bir uyum ve kaynaşma duygusu oluşturulmasında büyük rol oynadığını söylüyor: “Kültür çadırı önemliydi çünkü birçokları buraya gelip şarkı söyledi. Şu anda duyduğunuz müzik Diriliş Kenti’nin müziği ve bence çok büyüleyici.”
Bryant’a göre, şartlardan bağımsız olarak, her katılımcı kampanyada önemli bir rol oynadı. Küratör, bazıları federal dairelerin müdürleriyle görüşürken, diğerlerinin politika ve yasa müzakereleri için bir araya geldiğini, ve hatta bazılarının da kentteki farklı bakanlıkların önünde protesto gösterileri düzenlediğini söylüyor.
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Putin'den kritik S-400 açıklaması!
Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı
İlk fotoğraflar geldi
Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi olay yarattı!
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
Okuyucu Yorumları 0 yorum