King'in 'Yoksul Halk Kampanyası’ 50 Yıl Sonra Bu Sergide

50 yıl önce suikast sonucu ölen Martin Luther King’in sosyal hareketle yoksulluğu bitirme hayali bugün hala güncel bir konu.

Smithsonian Ulusal Afrikalı Amerikalılar Tarih ve Kültür Müzesi’yle Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi, King’in mirasını bir kez daha onurlandırmak amacıyla 1968’deki ‘Poor People’s Campaign’ yani Yoksul Halk Kampanyası’na ait arşiv görüntülerinin paylaşıldığı bir sergi oluşturdu.

‘Poor People’s Campaign’ yani Yoksul Halk Kampanyası’, 1968’de ekonomik adalet talebiyle Washington’da düzenlediği altı haftalık protesto gösterileri.

Serginin küratörü Aaron Bryant, Amerika’nın dört bir yanından gösterici çeken hareketin Martin Luther King’in en son ve en iddialı hayalini temsil ettiğini söylüyor.

1964 ve 1974 yılları arasında, yoksulluk oranının yüzde 19’dan yüzde 11,2’ye düştüğünü kaydeden haberler çıksa da, her ırktan, yaştan ve dinden insanları etkileyen ekonomik sıkıntı, medeni haklar hareketinde kritik bir dönüm noktası yarattı.

12 Mayıs'ta bir Anneler Günü, kampanyanın resmen başladığı ilan edildi. Ertesi gün binlere kişi Washington’da anıtların bulunduğu National Mall adlı parkı doldurmuştu.