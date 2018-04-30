Kiraz Çiçekleri Büyülüyor

Maryland’in Chevy Chase semtindeki Kenwood mahallesinde, 1200 kiraz çiçeği ağacı yol kenarlarını süslüyor.
Kenwood’daki ilk kiraz çiçeği ağaçları, 1920’lerde, bu yeni mahalleyi potansiyel ev sahiplerine pazarlamak için dikilmiş. 1950’lerde ve 1960’larda da yeni ağaçlar eklenmiş.
Aileler, dalında sadece bir hafta kadar kalan kiraz çiçeklerini görmeye geliyor ve bu güzel manzaranın tadını çıkarıyor.
Bahçelerindeki ağaçlardan sorumlu olan Kenwood sakinleri sayesinde bu mahalle, her bahar çiçek açıyor.
Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!
'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu
Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis istemi!
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
ABD Başkanı Trump'tan tehdit gibi sözler: Devleti kapatırım
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum