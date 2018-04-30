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Kiraz Çiçekleri Büyülüyor

30.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

Başkent Washington’a komşu Maryland eyaletinin Kenwood mahallesinde her bahar renklenen kiraz çiçekleri ağacı dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor

Kiraz Çiçekleri Büyülüyor

Maryland’in Chevy Chase semtindeki Kenwood mahallesinde, 1200 kiraz çiçeği ağacı yol kenarlarını süslüyor.

Kenwood’daki ilk kiraz çiçeği ağaçları, 1920’lerde, bu yeni mahalleyi potansiyel ev sahiplerine pazarlamak için dikilmiş. 1950’lerde ve 1960’larda da yeni ağaçlar eklenmiş.

Aileler, dalında sadece bir hafta kadar kalan kiraz çiçeklerini görmeye geliyor ve bu güzel manzaranın tadını çıkarıyor.

Bahçelerindeki ağaçlardan sorumlu olan Kenwood sakinleri sayesinde bu mahalle, her bahar çiçek açıyor.

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