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Kırbaçlanan kadını çekmek için yarıştılar!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2018 08:51 | Son Güncelleme

Endonezyalı kadınlar, şeriat kuralları gereği şehir meydanında kırbaçlanan bir kadının fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı.

Kırbaçlanan kadını çekmek için yarıştılar!

Endonezya’nın şeriatla yönetilen Açe eyaletinde evlilik dışı ilişki ve fuhuş suçlamasıyla 5’i kadın 8 kişiye kırbaç cezası verildi. Cezalar dün şehir meydanında infaz edilirken izlemek isteyenler izdiham yaratınca güvenliği sağlamak için askerler çağrıldı.

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11 kırbaç cezası alan kadınlardan biri 5’inci darbeden sonra fenalık geçirdi. Acıya dayanamayan kadına su verildikten sonra kırbaçlamaya devam edildi.

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İşkenceyi izlemek için en ön sırada yer tutan kadınlar ise büyük bir heves ve heyecanla fotoğraf çekme yarışına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Açe şeriat

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kadinin kadina işkencesini böyle hevesle merakla seyretmesi ancak geri kalmış örümcek kafalı ülkelerde olur.
önden izleyenler kırbaç seviyolar demek ki bende atmasını severim
alın size islamiyet !!! böyle giderse türkiyede çok yakın bir zamanda böyle uygulamalar gerçekleşicek.
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