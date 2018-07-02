Kırgızistan’da çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan’ın Narın bölgesine bağlı 3 ilçede çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Çekirgelerin ekim çiftlikleri tehdit ettiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar 55 binden fazla hektar arazi işlendiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 13 Haziran'da bölgede Sivil Savunma mensuplarının acil durum toplantısı gerçekleştirilmiş olup, buna göre bölgedeki olağanüstü hal ilan edilmesine karar verildiği ifade edildi.

