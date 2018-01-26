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Kırgızistan'da 'Türk askerleri için dua' haberine yalanlama

26.01.2018 06:26 | Son Güncelleme 8 saat önce

Anadolu Ajansı'nın Kırgızistan'da üniversite öğrencilerinin Suriye'de savaşan Türk askerleri için dua ettiği haberine yalanlama geldi. Oş Üniversitesi Dekanı Mirzaibr, öğrencilerin ve mekanın üniversiteyle alakası olmadığını, Türk elçiliğine resmi mektup gönderileceğini açıkladı.

Kırgızistan'da üniversite öğrencilerinin Suriye'de savaşan Türk askerleri için dua ettiği haberine yalanlama geldi.

Anadolu Ajansı (AA) 22 Ocak tarihinde Kırgızistan'dan geçtiği görüntülerde Oş Devlet Üniversitesi öğrencisi olduğunu öne sürdüğü ve kafalarında Kırgız şapkaları bulunan bir grup gencin 'Kuran okuyarak Allah'tan Türk ordusuna Suriye'de zafer dilediğini' aktarmıştı.

Bazı Türk televizyonlarında da yayımlanan görüntülerde, arkalarında Türk ve Kırgız bayrakları bulunan dört erkek de bulunuyordu.

Kırgız haber sitesi kaktus.media'nın haberine göre, Kırgızistan'da Müslümanlara hizmet veren Manevi İşler Başkanlığı bu etkinlikle alakaları olmadığını açıkladı.

Görüntülerin çekildiği yerin de kayıtlı bir mekan olmadığı belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı: Türkiye'nin işgaline karşı hava savunma sistemlerimiz hazırAfrin kantonundan Suriye hükümetine çağrı: Sınırlarınızı koruyunSuriye yönetimi, PYD'ye ve Türkiye'nin Afrin harekâtına nasıl bakıyor?Guardian: Suriye, sonucunu kimsenin kestiremediği bir geleceğe ilerliyor'Bizim öğrencilerimiz değil'Oş Devlet Üniversitesi Teoloji Dekanı Samagan Mirzaibr de "Bunlar bizim öğrencilerimiz değil. Görüntülerde yer alan mekan da bizim binamız değil" dedi ve ekledi:

"Bu etkinliği kimin nerede düzenlediğini bilmiyoruz. Kırgızistan'daki Türk elçiliğine resmi bir mektup göndererek neden Türk haber kuruluşlarının güvenilir olmayan bilgiler yayınladığını öğrenmeye çalışacağız."

Kaktus.media'ya göre Kırgızistan'daki internet kullanıcıları da görüntülere tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar neden başka bir ülkenin ordusunun desteklendiğini sorguladı. Bazıları ise neden böyle bir etkinlik yapıldığını sordu.

Kaktus.media, Kırgız polisinin Anadolu Ajansı Kırgızistan Muhabiri Nezir Aliyev'i konuyla ilgili olarak sorguladığını da bildirdi.

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