Kırım'ın tamamında elektrikler kesildi ve bölge karanlığa gömüldü

Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da yaşanan elektrik kesintisine ilişkin açıklama yapan Rusya Enerji Bakanlığı, Rusya'daki elektrik santralinde meydana gelen bir kaza nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.
Rusya, Kırım'ı Ukrayna'da 2014 yaşanan karışıklıkların ardından ilhak etmişti.
KIRIM'DAN AÇIKLAMA: SANTRALDE YAŞANAN AKSAKLIK NEDENİYLE KESİLDİ
Kırım Başbakanı Sergey Aksyonov, Rusya'nın güneydoğusunda Taman'da bulunan elektrik santralinde yaşanan aksaklık nedeniyle elektriklerin kesildiğini söyledi.
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