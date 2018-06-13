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Kırım'ın tamamında elektrikler kesildi ve bölge karanlığa gömüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 13.06.2018 17:30 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, Kırım'ın tamamında elektriklerin kesildiğini ve bölgenin karanlığa gömüldüğünü duyurdu.

Kırım'ın tamamında elektrikler kesildi ve bölge karanlığa gömüldü

Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da yaşanan elektrik kesintisine ilişkin açıklama yapan Rusya Enerji Bakanlığı, Rusya'daki elektrik santralinde meydana gelen bir kaza nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Rusya, Kırım'ı Ukrayna'da 2014 yaşanan karışıklıkların ardından ilhak etmişti.

ukraine russia

KIRIM'DAN AÇIKLAMA: SANTRALDE YAŞANAN AKSAKLIK NEDENİYLE KESİLDİ

Kırım Başbakanı Sergey Aksyonov, Rusya'nın güneydoğusunda Taman'da bulunan elektrik santralinde yaşanan aksaklık nedeniyle elektriklerin kesildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırım elektrik Rusya Ukrayna Rusya Enerji Bakanlığı

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