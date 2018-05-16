Kırım Köprüsü Trafiğe Açıldı

Rusya’yla Kırım’ı birbirine bağlayan köprüden araç geçişleri Çarşamba günü başladı.
Yaklaşık 19 km uzunluğundaki köprüden kamyonlar sonbaharda geçmeye başlayacak. Trenlerin kullanacağı ikinci bir köprü de 2019’un sonunda açılacak.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Salı günü köprüden kendi kullandığı kamyonla geçmişti.
3, 6 milyar dolara inşa edilen köprünün amacı Kırım’la Rusya arasındaki bağlantıyı daha da kolaylaştırmak. Daha önce bu bağlantı daha çok feribotlara sağlanıyordu. Ukrayna kendi topraklarından nakliyeyi engelliyordu.
Rusya Kırım’ı 2014’te ilhak etmişti.
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