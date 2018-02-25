Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı. AA'nın yakalandığını duyurduğu Salih Müslim, önceki gün Çekya'daki Prag Marriot Hotel'de görüntülenmişti. 15 gün önce Aranan Teröristler Listesi'ni güncelleyen İçişleri Bakanlığı, Salih Müslim'i kırmızı kategoriye almış ve 4 milyon lira ödül koymuştu.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ ÜZERİNE YAKALANDI



Diplomatik kaynaklar, Salih Müslim'in Türkiye'nin talebi üzerine yakalandığını ve iade talebinin kısa süre içerisinde gerçekleşeceğini ifade ediyor.

TÜRKİYE'NİN İADE TALEBİ BEKLENİYOR



Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in aktardığına göre, Müslim geçtiğimiz günlerde Belçika'nın başkenti Brüksel'de ortaya çıkmıştı. Ankara konuyla ilgili olarak teyakkuz halinde. Temaslar ve girişimler devam ediyor. Türkiye ile Çekya arasında doğrudan bir suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor ancak iki ülke Avrupa'nın söz konusu anlaşmasına taraf. İade talebini Türkiye'nin Çekya'ya iletmesi bekleniyor.

SALİH MÜSLİM KİMDİR?



1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan Salih Müslim,1970 senesinde İstanbul'da yaşamış ve 1977 yılında üniversite eğitimini tamamlamıştır.

Asıl mesleği mühendis olan Salih Müslim 1998 yılında siyasete ilk adımını atmış ve Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır.