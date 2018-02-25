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Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2018 11:29 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı'nın son dakika haberine göre, terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı. AA'nın yakalandığını duyurduğu Salih Müslim, önceki gün Çekya'daki Prag Marriot Hotel'de görüntülenmişti. 15 gün önce Aranan Teröristler Listesi'ni güncelleyen İçişleri Bakanlığı, Salih Müslim'i kırmızı kategoriye almış ve 4 milyon lira ödül koymuştu.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ ÜZERİNE YAKALANDI

Diplomatik kaynaklar, Salih Müslim'in Türkiye'nin talebi üzerine yakalandığını ve iade talebinin kısa süre içerisinde gerçekleşeceğini ifade ediyor.

TÜRKİYE'NİN İADE TALEBİ BEKLENİYOR

Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in aktardığına göre, Müslim geçtiğimiz günlerde Belçika'nın başkenti Brüksel'de ortaya çıkmıştı. Ankara konuyla ilgili olarak teyakkuz halinde. Temaslar ve girişimler devam ediyor. Türkiye ile Çekya arasında doğrudan bir suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor ancak iki ülke Avrupa'nın söz konusu anlaşmasına taraf. İade talebini Türkiye'nin Çekya'ya iletmesi bekleniyor.

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SALİH MÜSLİM KİMDİR?

1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan Salih Müslim,1970 senesinde İstanbul'da yaşamış ve 1977 yılında üniversite eğitimini tamamlamıştır.

Asıl mesleği mühendis olan Salih Müslim 1998 yılında siyasete ilk adımını atmış ve Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır.

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Salih Muslim Prag

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Okuyucu Yorumları 85 yorum
Türkiyeye davet edilip üst düzeyde ağırlanan kişi değil mi bu. Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum
şu bizim 6 kez ankara'da misafir ettiğimiz salih müslim mi?
Sonunda yezid yakayı ele verdi... Derhal iadesi yapılmalı.
@iletisimhasan adama sormazlarmı özel uçakla gelen kırmızı halıyla karşılanan evinde msiafir edilen birini neden istiyorsun diye eger terörist ise o zaman degilmiydi ne cevap vereceksin çok merak ediyorum
@adriannn Hukuk bu sorulara cevap vermez. şuan terörist mi değil mi? geçmişe takılıp keşklelerle yaşıyorsunuz. güzel bir hadiseyi baltalamayın bari
adam bugun danimarkaya geliyor ne.yakalanmasi
@adriannn buna siyaset denir işimize gelir kırmızı halı seririz, işimiz biter hapse tıkarız. Biraz olsun düşmanlığı bırakıp akılbali bir şekilde olayları yorumlamaya çalışırsanız belki anlarsınız diyicem ama....
@adriannn şu özel uçağı ve kırmızı halıyı bi ispat etsene
güzel haber başarılı ne ala mukemmell
İmalı da rezervasyonu var Buyursun gelsin
@erturk3674 adam manyakmı neden gelsin yaw orda bir güzel eglenir bir müddet sonrada evine gider bundan hiç şüphen olmasın
kaçakmıydıkı aten kırmıı halılarla karşılanıyodu ki hiç anlamadım
Sayın hükümet yetkililerimiz hemen özel uçak yollasın aldırsın bu teröristi, sonra hava alanında bizzat karşılasın ve ayaklarına kırmızı halılar serip aksaraya götürsünler. Eski dostlar bu günler için var çünkü!!!!!!
çözüm süreci kepazeliği zamanı Türkiye bu adamla gurur duyuyordu .unutmadık
Herif zaten kaçmıyordu ki!?
kesin serbest bırakırlar abd devreye girmiştir bile tutuklanması yada iadesi hayal yani sonra kırmızı bülten çıkarana kadar akp türkiyede misafir ettiğinde tutuklasaydınız kırmızı halılarla karşılayıp sonra kırmızı bültenle arıyorsunuz nasıl bir dış politika bu
Yakın zamanda kırmızı halı ile karşılamıştık! Şimdi alır hapishanede diger it soyu gibi besleriz başka ne olacaktı ki!
Sonradan kırmızı bültenle aranan bu haini bizdeki hükümet Türkiyeye davet etmişti ve hatta bir hastanede ameliyat olmasına bile yardım etti. Kim bu yardımcı ve karşılayan bilin bakalım,zor değil Aksarayda..
@medikalci Bak kardeşim iyi bir akp li olmak istiyorsan sürekli dönüşler yapmalı yalanlamalı kandırılmalisın.
@medikalci adam türkiyede 8 yıl yaşamış ecevit zamanında
@extrabilenadam Olmayan dinine dayanarak yemin et
@extrabilenadam YÜCE RABBİM İnşallah Yalan Söyleyenleri de SALİH MÜSLİM' in Durumuna DÜŞÜR, Yalan Söyleyenlere Yakışanı Sen Daha İyi Bilirsin. Saygılarımla
chp liler hemen serbest bırakılsın diye açıklama yaparlar
@concorde_036 en azından açıklama yapmakla kalıyorlar..bazıları gibi ankaraya çağırıp misafir etmiyorlar..not..ben chpli değilim...
@concorde_036 Lütfen YERLİ ve MİLLİ İsim Seçip ve Gerçek Kimliğinizle Yazarsanız Daha İyi Olur Diye DÜŞÜNÜYORUM. AKP lilerin Hep Yabancı İsme Merakı mı Var? AKP liler TÜRKÇE İsim Sevmiyorlar mı? Yoksa Elinize Fırsat Geçerse Valilik + Kaymakamlık + Okullar + Resmi Kurumlar + Bankalar + Vb. T.C. yi Kaldırdığınız Gibi 2019 da Kazanırsanız Bizlerin TÜRKÇE İsimlerini de mi KALDIRACAKSINIZ! Sizler Şimdiden Buna Hazırlık Yaptığınız için mi Kendiniz de TÜRKÇE Olmayan İsim Kullanıyorsunuz! Yorumunuz için DİYORUM ki; Bu Terörist SALİH MÜSLİM' i CHP AĞIRLAMADI ki; AĞIRLAYANLARA SOR! Saygılarımla
@concorde_036 Yok lan, dün sarayda ağarladınız bugün koynunaza sokarsınız
evet kirmizi hali seren chp miydi beynini nerende tasiyirsun dusmanlik yapacaksin diye rezil etme kendini iyur oturdugun yerde beyjini kulanamiyorsun bato elma armut ye
bu soytarı kendini artık kurtaramaz
yılanın deliğine de girseniz hepinizi tek tek bulup yağsız kazığa oturtucaz vatan hainleri korkun
önemli olan bize verilecekmi
türkiyeye vermezler
Barzani'i Türkiye seninle gurur duyuyor diyerek karşılayan,sözde Kürdistan bayrağını TC bayrağı ile birlikte göndere çeken,şimdi yakalandı diye sevinilen Salih Müslim'i kırmızı halılarla karşılayanlar iadesini isteyip ne ceza verecekler'ki?APO İmralı'da asılması için meydanlarda ip atan Sn.Bahçeli'de acaba bu olaylar sonrası kandırıldım Rabbim affetsin'mi diyecek.
@unalinanc39 Ne zaman güzel bir şey olsa kurt kılığına giren çakallar ulumaya başlıyor. Ama gerçek kurtlar sahada iken çakallar anca ulur, başka da bir şey yapamaz. Yarası olan gocunsun...
ee iade edilecekmi bize şimdi
inşallah doğrudur haber. getirin türkiyeye idam edin.
ADAM BASIN AÇIKLAMASI YAPIYOMUŞ ZATEN ANLIYANA
İADE FALAN EDİLMEZ SORGUSU YAPİLİR VE SERBEST BİRAKİLİR.PYD Yİ TURKİYEDEN BASKA HİCBİR ULKE TERORİST LİSTESİNE ALMADİ..AVRUPA TURKİYE GİBİ MUZ CUMHURİYETİ DEGİL..
@yavuz_saribey_1977 ne o, kuyruk acın var galiba
Yakalanması için BAŞINA 4 Milyon $ ÖDÜL Konmuş. Hangi TERÖRİST 4 Milyon $ eder. Bunları Çok Değerli Göstermek Çok Yanlış. Bunların Başına 1 KRŞ Ödül Bile ÇOK Diye DÜŞÜNÜYORUM. Umarım Bir Daha Teröristleri Devlet Kademelerinde AĞIRLAMAZLAR. Bu Son OLUR. Saygılarımla.
ne çabuk yakaladınız yahu ben yakalayıp zindan yerine cehenneme gonderecektim.
mikemmel anlatmaya gerek yok görüyorsunuz.KONUSMAM görüryorsunuz.
adamı 6 ayönce üst düzey devlet adamı gibi ağırla şimdi türk olmayan ve siyasi bir suçlunun iadesini talep et. muz cumhuriyeti bile siyaai suçluyu iade etmez. uluslararası antlaşmalar bunu emreder. siyasi sohw a gerek yok. özetle tavşan kaç tazı tut.parmaklarıyla milliyetçi m0slüman olanlara gösterişten başka biley değil.
Abdullah öcalan ele geçtikten sonra pkk dağılmıştı. bu adamdan sonra pkk pyd dagılır yerleştigi yerleri kaybederse bir anlamı olur yoksa müslim gider öteki gelir.
@genc.a Öcalan yakalandı pkk dağıldı akp iktidara geldi, pkk toparlandı, hatta şehirlerin altına tüneller yaptırıldı
günün güzel haberi lakin prag dünya da ki fitne liderlerin sözüne uyup da vermiyoruz demez inşallah.
PASAPORTUNA BAKIVERİN LÜTFEN!!! BARZANİ'NİN "TC" PASAPORTU VARDI, BUNDA DA YANLIŞLIKLA BİZİM PASAPORTUMUZ ÇIKMASIN?
@northstar123 zaten öyle..
DOSTUM DEĞİLSİN SALIH :)
Yakalandiysa teslim etsinler bakalım
sıkın kafsına ne kadar kararlı olduğumuzun farkina varsin tüm dünya
Biz bunu 3-4 yıl önce Ankara'da ağırlamamış mıydık?
@yalnizcaolulergorur O zaman fetöcü kadrolar vardı artık yok. Devlet bunları vurdukça siz geçmişe sığınıyorsunuz. Siz geçmişteki günlerinizi yad etmeye devam edin. Fetöden temizlenen kadrolar geleceği yazmaya devam ediyor...
Oyy oyy eminem, nedir bu güzellikler....
Yine mi ????‍♂️
hani yoluna kırmızı halılar serdiğiniz terörist mi?
ya dostumuzu seçemiyoruz yada düşmanımızı gülüp geçin yoksa kafayı yiyecez
iade edecekler mi acaba bize ?
Türkiye ye vermezler. buğüne kadar avrupa ve amerika kaç tane Türkiye tarafından istenmiş suçluyu iade etmiştir. Allah yar ve yardımcımız olsun.
ayağına kırmızı halı serilen kırmızı bultenli terörist erdoğanın sarayında hapsederler heralde
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