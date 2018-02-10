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Kış Olimpiyatları'na bu fotoğraf damga vurdu! İki düşman aynı karede

DÜNYA HABERLERİ | 10.02.2018 02:00 | Son Güncelleme

Kore yarımadasında tansiyonu düşürmek üzere Kuzey Kore’nin resmi delegasyonu dün Güney Kore’de düzenlenen Kış Olimpiyatları’nın açılış törenine katıldı. En çok ilgiyi ABD’ye meydan okuyan Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong çekti. Kız kardeş Kim Yo Jong, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile aynı karede yer aldı.

Kış Olimpiyatları'na bu fotoğraf damga vurdu! İki düşman aynı karede

Kuzey Kore’nin füze testleri ve Güney Kore’nin ABD ile ortak tatbikatları sonucu Kore yarımadasında artan tansiyonu düşürmek için fırsat olarak görülen Güney Kore’deki Kış Olimpiyatları’nın dünkü açılış töreninde tarihi bir fotoğraf ortaya çıktı. Pyongyang heyetindeki Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence aynı karede görüntülendi. Kuzey Kore heyetinin 90 yaşındaki başkanı Kim Yong Nam da Kim Yo Jong’un yanında oturdu.

SELAMLAŞMADILAR

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Japonya Başbakanı Abe de protokolde kız kardeş Kim’e yakın oturdu. Kuzey Kore’nin test için fırlattığı füzelerden bazıları Japonya’nın üzerinden geçmiş ve Japon hükümeti bunu tehdit olarak algıladığını ifade etmişti. Güney Kore lideri Moon, Kim Yo Jong ve Kuzey Koreli heyet başkanı ile tokalaştı. Ancak Pence, Kuzey Koreli yetkililerle yüz yüze gelmedi. Açılış töreni öncesi verilen resepsiyonda da Pence ile Kuzey Koreli yetkililer aynı salonda bulunmalarına rağmen birbirlerini selamlamadı. Resepsiyonda Güney Kore lideri Moon, Kuzey Kore heyetinin başkanına sıcak bir yaklaşım gösterdi. Kim Yo Jong, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı’ndan beri Kuzey Kore’yi yöneten aileden Güney Kore’ye ziyaret eden ilk kişi oldu. Güney Kore Devlet Başkanı, kız kardeş Kim ve heyetini bugün başkent Seul’deki başkanlık sarayında verilecek öğle yemeğine davet etti.

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AÇILIŞTA ‘BARIŞ’ MESAJLARI

Kış Olimpiyatları’nın açılış törenine, keskin soğuğa rağmen kalpleri ısıtan ‘barış’ mesajları damga vurdu. Törende, barışın simgesi beyaz güvercin figürlü dev bir ışık gösterisi gerçekleştirildi. Daha sonra Güney Koreli şarkıcılar, John Lennon’ın barışı anlattığı ‘Imagine’ (Hayal et) parçasını seslendirdi.

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Kim Jong-un kardeşi Güney Kore'ye gidiyorKim Jong-un kardeşi Güney Kore'ye gidiyor

KİM BU KIZ KARDEŞ

Ülkenin eski lideri Kim Jong-il’in en küçük kızı ve Kim Jong-un’un öz kardeşi. BBC Türkçe’ye göre kendisinden dört yaş büyük ağabeyi Kim Jong-un ile yakın ilişkileri olduğu belirtiliyor. İkili aynı dönemde İsviçre’nin Bern şehrinde eğitim görmüştü. Komünist Parti Sekreteri’nin oğlu Choe Ryong-hae ile evli. Kim Yo-jong, 2011’de babasının ölümü sonrası düzenlenen devlet cenazesi ile ağabeyinin iktidara geldiği 2014 seçimlerinde ortaya çıkarak, dikkatleri üzerine toplamıştı.
2014’te propagandadan sorumlu bakanlıkta kilit bir pozisyona getirildi. İşi, ağabeyinin toplum önündeki itibarını korumak, imajını güçlendirmekti. Zaman zaman da devlet medyasının fotoğraflarında, ağabeyinin yanında göründü. Eğitim gördüğü İsviçre’deki okulun yetkililerinden alınan bilgilere göre, Yo-jong öğrenciyken bir grup koruma tarafından korunuyordu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçtiğimiz günlerde kardeşini ülkenin en önemli karar mekanizması olan Komünist Parti Yönetim Kurulu üyeliğine getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kış Olimpiyatları Güney Kore ABD Kim Yo-jong Mike Pence

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Spor birleştiricidir.Sporun birleştirici yönünü kısmen de olsa gördük... O değil de bu durum çok tanıdık geldi,ülkemizde iktidar ve muhalefet liderleri,yetkilileri için sık sık bu tür haberle yapılır zaten!:)
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