Kış Olimpiyatları'na bu fotoğraf damga vurdu! İki düşman aynı karede

Kuzey Kore’nin füze testleri ve Güney Kore’nin ABD ile ortak tatbikatları sonucu Kore yarımadasında artan tansiyonu düşürmek için fırsat olarak görülen Güney Kore’deki Kış Olimpiyatları’nın dünkü açılış töreninde tarihi bir fotoğraf ortaya çıktı. Pyongyang heyetindeki Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence aynı karede görüntülendi. Kuzey Kore heyetinin 90 yaşındaki başkanı Kim Yong Nam da Kim Yo Jong’un yanında oturdu.

SELAMLAŞMADILAR

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Japonya Başbakanı Abe de protokolde kız kardeş Kim’e yakın oturdu. Kuzey Kore’nin test için fırlattığı füzelerden bazıları Japonya’nın üzerinden geçmiş ve Japon hükümeti bunu tehdit olarak algıladığını ifade etmişti. Güney Kore lideri Moon, Kim Yo Jong ve Kuzey Koreli heyet başkanı ile tokalaştı. Ancak Pence, Kuzey Koreli yetkililerle yüz yüze gelmedi. Açılış töreni öncesi verilen resepsiyonda da Pence ile Kuzey Koreli yetkililer aynı salonda bulunmalarına rağmen birbirlerini selamlamadı. Resepsiyonda Güney Kore lideri Moon, Kuzey Kore heyetinin başkanına sıcak bir yaklaşım gösterdi. Kim Yo Jong, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı’ndan beri Kuzey Kore’yi yöneten aileden Güney Kore’ye ziyaret eden ilk kişi oldu. Güney Kore Devlet Başkanı, kız kardeş Kim ve heyetini bugün başkent Seul’deki başkanlık sarayında verilecek öğle yemeğine davet etti.