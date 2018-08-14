Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Tezgahın önünde kız arkadaşıyla birlikte telefonlara bakan bir adam, arkadaki bir başka gencin kız arkadaşının kalçalarına odaklandığını fark etti.
Anlık bir sinirle gözü dönen adam, diğer adamın üzerine yürüdü. Bu sırada genç kızın kalçalarına bakan adamın umarsızca gülümsediği görüldü.
Bunun üzerine kontrolünü kaybeden adam diğer adamı yumrukladı ve mağazanın dışına attı.
Bu sırada genç kızın 'ne yapıyorsun' dediği duyulurken, erkek arkadaşına yumrukladığı adamdan özür dilemesi için baskı yaptığı belirtildi.
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