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Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 11:33 | Son Güncelleme

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir dükkandaki güvenlik kameraları kıskanç bir sevgilinin anlık sinirini yakaladı.

Tezgahın önünde kız arkadaşıyla birlikte telefonlara bakan bir adam, arkadaki bir başka gencin kız arkadaşının kalçalarına odaklandığını fark etti.

Anlık bir sinirle gözü dönen adam, diğer adamın üzerine yürüdü. Bu sırada genç kızın kalçalarına bakan adamın umarsızca gülümsediği görüldü.

Bunun üzerine kontrolünü kaybeden adam diğer adamı yumrukladı ve mağazanın dışına attı.

Bu sırada genç kızın 'ne yapıyorsun' dediği duyulurken, erkek arkadaşına yumrukladığı adamdan özür dilemesi için baskı yaptığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Yumruk kıskanç sevgili kalça

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
kalcasini merak ettim şimdi neden gostermediniz
taş gibi kalçasını ortaya çıkarsın, sonrada way efendim niye baktın ulan boynuzlu madem öle sokağa çıkarma
hak etmiş sapık
iyi yapmış az bile yapmış ama kalçayıda merak ettim doğrusu
Tek tokat. En sevdiğim
kadının yerine olsam hemen ayrılırım...
Sonrası korkunç! Linç ettiler, adamın üzerine akın eden tüm ülke bir parçalarına ayırıp sonra da Mynet'e haber diye yolladılar.! Yuh ulan size yuh. Haber yapıyorsunuz öyle mi? Maşallah... Haber niteliği taşımayan bomboş bir şeyi haber adı altında taşıyan Mynet YUH!
çok korkunç olan kısmı nerde.
Memleket yangın yeri, mynetin yaptığı habere bak. Yumruklara gelsin mynet!
Ben ayda minimum 2 kere yapiyorum hiç haberlere falan çıkmıyoruz ama
iyi vurdu la :))
işte adalet bu. bence daha fazla hakediyordu. ha birde bayanda heketmişti akılı bir tokat.
korkunç, ulan bir sol korse çakıyor adam.
Kesin Domuz eti yemiyordur yada vejetaryen
yılın habercilik başarısı
Gözünüze hakim olun! ben olsam 1 taneyle bırakmazdım!
satıcı çok rahat o dikkatımı çekti benim.
Aslanın koçu olay bu.
başlığa bak haber içeriğine bak
kadınlar işte bide adamı özür dilesin diye haklıyken haksız duruma düşürecek
korkunç olan bişey yok rahat olun herşey serbest free takılın üzmeyin tatlı canınızı eğlenin şu kısa ömrünüzde
yarısı boşa gitmiş. yoksa camdan fırlardı eleman.
karınında hoşuna gidiyorr bakkmasıı anlaşılan. bence oo karıyı terket dostum sen
kız zaten baksın diye öyle giyinmiş adam da hakkını kullanmış
gerisi fena bumu türkiyede olsa bu iş bununla kalmaz bi tokat vari bişey atmış adam kesin hastanelik olurdu
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