Kıskançlık yüzünden kana buladı! Eski sevgili öyle bir intikam aldı ki...

63 yaşında eski bir jokey olan Lizzie Purbrick, eski milletvekili ve muhafazakar parti üyesi sevgilisi David Prior'un başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenince adeta dehşet saçtı.

Purbrick, yıllardır beraber olduğu sevgilisinin gizlice evine girerek evi adeta terörize etti.

DOMUZ KANIYLA PENİS ÇİZDİ

Uzmanların en az 8 litre olduğunu belirttiği domuz kanıyla tüm evi kana buladı. Yatağı kana boyayan kadın, duvarlara kanla eski milletvekilini ve yeni sevgilisini hedef alan hakaret içerikli yazılar yazdı.

Kadın ayrıca evin zeminine domuz kanıyla büyük bir penis çizdi ve 1.000 Euro'luk bir tahribat yarattı.

YENİ SEVGİLİ DE BAŞKA BİR MUHAFAZAKAR PARTİ ÜYESİYLE EVLİ

Mahkeme taşınan olayda kadının avukatı, adamın sevgilisini aldattığı kadının da başka bir muhafazakar parti üyesiyle evli olduğunus öyledi.



