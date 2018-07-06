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Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2018 13:46 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir kışlada kaydedildiği öne sürülen, dört asker ve bir kadının göründüğü seks partisi görüntüleri ülkeyi karıştırdı. İşin ilginç tarafı ise skandalın patlak vermesinin hemen ardından Kraliçe Elizabeth'in kışlayı ziyaret etmesiydi.

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

İngiltere’de Kraliçe Elizabeth'in ziyaret ettiği askeri kışlada seks partisi verildiğini gösteren görüntü ülkeyi karıştırdı. Skandala ilişkin video Kraliçe'nin kışlayı ziyaret ettiği dakikalarda paylaşıldı.

İngiltere’deki 'The Dragoon Guards Leuchars Station' (Dragon Muhafızları Leuchars İstasyonu) askeri birliğinde çarpıcı bir skandal yaşandı. Olay incelenirken askeri birlik Kraliçe Elizabeth'i ağırladı.
Ziyaret ve skandal İngiltere gündemine bomba gibi düştü.

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DÖRT ASKER VE BİR KADIN ÇIRILÇIPLAK

Askerler tarafından gerçekleştirilen skandalın görüntüleri WhatsApp aracılıyla tüm askeriyeye yayıldı. Görüntülerde 4 asker ve bir kadın yer alıyordu. Askerler çıplak ve sarhoştu. Kadının ise bir seks işçisi olduğu iddia edildi. Video, birlikteki diğer askerler tarafından kaydedildi.

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SEKS VİDEOSUNU ASKERLER KAYDETTİ

Askerlerin hafta sonu eğlencesine çıktığı ve sarhoş olduğu iddia edildi. Sarhoşluğun cesareti ile kadını gizlice birliğe soktular. Diğerleri müzik ile eğlenmeye devam ederken 4 adam ile kadın soyunmaya ve birlikte olmaya başladılar. Askerler telefonları ile onları çekerken bu 5 kişiye cesaret verdikleri ve kendi aralarında tartıştıkları, arka plandaki müziğe rağmen, videoda duyulabiliyor.

Videodaki askerlerin kimlikleri tanımlandı. Bir söylentiye göre, askerler dün gece birlikten atıldı. Bir başka söylentiye göre ise, askerler gözaltındalar. Söylentilerin çıkma sebebi ise Kraliçe II. Elizabeth’in birliğe ziyareti sırasında o askerlerin orada bulunmaması.

KRALİÇE KIŞLAYI ZİYARET ETTİ

Kraliçe II. Elizabeth, askeri birliği bugün ziyaret etti. Geçen haftalardaki hastalık durumundan dolayı yapamadığı ziyaretleri bu hafta seri bir şekilde gerçekleştirmeye başladı. Bugün ise The Dragoon Guards’ Leuchars Station’ı ziyaret eden Kraliçe, askerler tarafından selamlandığı geçitten sonra, birliğin başındakiler ile görüştü. Kraliçenin skandaldan haberi olup olmadığı bilinmiyor.
Skandal açığa çıktıktan sonra, polisler tarafından herhangi bir suçun işlenip işlenmediğine dair olay incelenmeye başlandı. Polislere askerlerin de yardım ettiği öğrenildi. Polislerin incelemesi bittikten askerler incelemenin başına geçecek.

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