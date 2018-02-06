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Kıyamet geliyor... İnsanlık için yaşanmaz hale gelebilir

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 09:40 | Son Güncelleme

Dünyanın manyetik kutuplarının yer değiştirme zamanının geldiği yönündeki iddialar, bilim insanlarını harekete geçirdi. Eğer iddia doğruysa, gezegenin demir çekirdeğindeki şiddetli hareketlerin tetikleyeceği bu doğa olayı insanlık için kâbusa dönüşebilir.

Manyetik kutupların yer değiştirmeye başlaması, Dünya’daki canlıları radyasyon ve Güneş rüzgârları gibi tehlikeli ışınlardan koruyan manyetik kalkanın zayıflaması anlamına geliyor. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) uydulardan elde ettiği verilere göre Dünya’nın manyetik kalkanı beklenenden 10 kat hızlı zayıflıyor.

DÜZENSİZLİK SAPTANDI

Bu zayıflama süreci özellikle Güney Atlantik’te daha hızlı. Bu bölgede uydular daha fazla radyasyona maruz kaldığı için devreleri yıpranıyor. ESA, yeryüzünün altındaki sıvı demir akımlarında da düzensizlikler saptadı. Manyetik kalkanın incelmesinin insan hayatına ne kadar zarar vereceği konusunda bilim çevrelerinde görüş birliği yok.

PATLAMALAR MEYDANA GELEBİLİR

Colorado Üniversitesi’nden Daniel Baker, bulgular doğruysa gezegenin bazı yerlerinin yaşanamaz hale gelebileceğini açıkladı. Manyetik kalkanın zayıflamasıyla Dünya genelinde elektrik şebekeleri ve uyduların çalışmasını sekteye uğratacak radyasyon patlamaları meydana gelebilir. Manyetik kutupların yer değiştirmesinin 1000 yıl kadar sürmesi öngörülüyor. Tarihte kuzey ve güney manyetik kutupları 200 bin ila 300 bin yılda bir yer değiştirmiş. Son değişim volkanik kayalardaki bulgulara göre 780 bin yıl önce gerçekleşmiş.

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Anahtar Kelimeler:
Kıyamet dünya uzay Doğa Olayı

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
ALLAH KURTARIR ,OL DEDİM OLDUNUZ,TAMAM DEDİM KURTULDUNUZ.YANİ OKUS POKUS.
Görürsün geberdiğinde okus pokusu..
senvmaymundan geldiğine inanmaya devam et o kabre girdiğinde görürsün Okus bokusu
@Tiryaki_25 KABİR DERKEN ?????????????
Demek ki muntazam kusursuz bir düzen yokmuş?Düzen değil düzensizlik hakim.
GÖKÇEK DE DEPREMLERİ,AMERİKA VE FETÖ YAPIYOR DİYORDU.AYNI BU TEZ OL DEDİM OLDUNUZ OLAYINA BENZİYOR.
Kıyamet geliyor açık ne net. Gününü zamanını Allah bilir lakin çok uzakta görünmüyor alametlere bakıldığında.
Safsata
Bu da sonuçta Rabbimin bir düzeni. saçma sapan yorumlar yapmayın. O neye "OL" derse o olacak. olacak olan olacak yani.
NAPICAZ ŞİMDİ
2 GÜN SONRA YAĞACAK YAĞMURU BİLEMİYOLAR KALKMIŞLAR NEYDEN BAHSEDİYOLAR
TIRSMAYIN NASIL YASADIYSANIZ ÖYLE GİDERSİNİZ NASIL GİDERSENİZ ÖYLE DİRİLİRSİNİZ
batsın bu dünya bitsin bu dünya
boş verin bunuda chp yapıyor. deler
Bunun çaresini buluruz da CHP yine yeni yeniden karşı çıkar projeyi durdurur :DD
Kıyamet ufaktan geliyorum diyor. Zaten neredeyse bütün alametleri gerçekleşti. Allah kıyamet gününü göstermesin.
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