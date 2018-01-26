Kıyamet Saati ‘İlerletildi’

Doomsday Clock, yani Kıyamet Saati dünyanın yok olma ihtimalini sembolize ediyor. Bir grup bilimadamı, ‘Kıyamet Saati'nin yelkovanını gece yarısına iki dakika daha yaklaştırdı. Bu adım, dünyada yaşanan siyasi gerginliklerin getirdiği endişeler sonrası atıldı.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden fizik profesörü Lawrence Krauss, "Dünyanın her geçen gün daha tehlikeli olmaya başladığını açıkça gösteriyoruz” dedi.

Dünyanın yok olma riskini sembolize eden Kıyamet Saati'nin ortaya çıkışı 1947 yılına, atom çağının başlangıcına dayanıyor.

Krauss, "Saatin 71 yıllık tarihinde ilk defa yelkovan gece yarısına bu kadar yaklaşıyor” dedi. Yelkovan 30 saniye daha ilerletildi.

Dünyanın yok olacağı korkusunun dindiği zamanlarda, yelkovan saat 12'ye 17 dakika uzağa kadar alınmıştı.

Saatin gece yarısına ne kadar yakın olacağına karar veren Atom Araştırmacıları'nın başkanı Rebecca Bronson, "Ülkeler arası nükleer gerilim, tartışmalarımızın ana gündemini oluşturdu” dedi.

Kıyamet Saati, 1953'ten beri ilk kez, gece yarısına bu kadar yakın. 1953'te Amerika ve Sovyetler Birliği, atmosferde nükleer bomba denemeleri yapıyordu.