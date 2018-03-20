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Kız öğrencilerin görüntülerini cinsel içerikli siteye yüklemişler

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2018 14:42 | Son Güncelleme

Kuzey İrlanda'da bir okulda kız öğrencilere ait yüzlerce fotoğrafın, cinsel içerikli yayın yapan bir internet sitesine yüklendiği ortaya çıktı. Olay ülkede infial yarattı.

Kız öğrencilerin görüntülerini cinsel içerikli siteye yüklemişler

Kuzey İrlandalı kız çocuklarına ait 731 fotoğrafın pedofili kişiler tarafından kullanılan bir cinsel içerikli web sitesine konduğu ortaya çıktı.

Kuzey İrlanda'da 19 farklı okulda okuyan öğrencilerin bu olayda mağdur olduğu aktarıldı.

Fotoğraflardan bazılarının kız öğrencilerin kendileri tarafından çekildiği ve bir şekilde ele geçirildiği ifade edildi.

Ekim ayında bu görüntüleri keşfeden BBC, derhal Çocuk Koruma Birimi'ne web sitesi hakkında bilgi verdi. Kız öğrencilerin görüntülerinin yayınlandığı sitenin İsrail merkezli olduğu belirtildi.

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Kuzey İrlanda öğretmen öğrenci

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