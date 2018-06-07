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Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

Londra'da yayaların bisiklet yolundan gitmesine sinirlenen bir bisikletçi intikamını fena bir yöntemle aldı.

Eline aldığı havalı kornayla bisiklet yolundan yürümeye çalışan yayaları korkutan bisikletçi bu anlara kask kamerasına da kaydetti.

Youtube'u youtube'a yükleyen Reckless Bradley "Londra'da bisiklet yolundan yürüyen yayalardan bıktım." yazdı.

Kısa sürede viral olan video defalarca kez paylaşıldı.

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